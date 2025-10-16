Naišao na 'lutku' u zemlji, a onda su se prsti pomakli i otkrila se strašna istina: 'Beba je živa zakopana'

Ruku koja je virila iz blata prvi je ugledao svinjogojac Shyam Babu u blizini rijeke u okrugu Shahjahanpur, u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh. U početku je mislio da je riječ o lutki, dok nije primijetio da se maleni prsti pomiču. "Prišao sam bliže i vidio da joj se prsti pomiču. Kad sam se još više približio, osjetio sam otkucaje srca. Shvatio sam da je dijete živo… Netko je zakopao bebu živu", ispričao je Babu. Policija i mještani su u žurbi, ali pažljivo, iskopali dijete. Novorođena djevojčica, stara oko 15 dana, bila je prekrivena blatom, s ozljedama i znakovima infekcije. Prebačena je u bolnicu, gdje su liječnici rekli da se bori s teškom sepsom i respiratornim problemima, piše CNN.

Osoblje ju je odmah prigrlilo i dalo joj ime Pari, što na hindskom znači "anđeo". "Naše bolničko osoblje brine se o njoj kao o vlastitom djetetu", rekao je pedijatar dr. Rajesh Kumar. Istraga je otkrila tri moguće motive: roditelji su možda mislili da im je bolesno dijete umrlo, mogli su je odbaciti zbog rođene deformacije prstiju ili, najvjerojatnije, zato što je bila djevojčica. "Nikad nisam vidio da se to dogodi dječaku… da bude ostavljen sam i napušten", rekao je dr. Kumar.

Rodna neravnoteža u Shahjahanpuru je duboka. Prema popisu iz 2011., ima tek 872 žena na 1.000 muškaraca. Aktivisti krive stoljetne predrasude prema djevojčicama, miraz i patrijarhalne običaje. "Postoji ogroman pritisak da se rodi sin", kaže mještanin Nanhe Singh. "Ženama je teško. Ne žele djevojčice, pa odlaze u hramove i obavljaju rituale da dobiju sina". Unatoč zakonskoj zabrani, spol nerođene djece i dalje se ilegalno otkriva, a ženski fetusi često se abortiraju. Aktivistica Sunita Aralikar, koja je i sama preživjela nakon što je kao beba bila zakopana živa, rekla je: "Ovo povezivanje slave i uspjeha s muškim djetetom, a neuspjeha i tereta sa ženskim, prisutno je u cijeloj zemlji".

UN procjenjuje da Indija ima gotovo 46 milijuna "nestalih žena" što je rezultat spolno selektivnih pobačaja i ženskog čedomorstva. "Ako žena ima više kćeri, njezin život postaje pakao", rekla je zdravstvena radnica Kamaljeet Kaur. "Muškarci i dalje slijede stare običaje. Vrijeđaju je, govore da je glupa… njezin položaj ovisi o tome ima li sina ili kćer". Upravo zato mnoge žene šute. "Ako progovoriš, trgovac ti više neće prodati mlijeko, susjedi ti neće pomoći… postaneš izoliran", dodaje Kaur.

Unatoč naporima vladine kampanje Beti Bachao, Beti Padhao ("Spasi djevojčicu, obrazuj djevojčicu"), rodna diskriminacija duboko je ukorijenjena. "Ljudi izgovaraju taj slogan, ali u stvarnosti ga nitko ne slijedi. Postao je samo prazna fraza", rekla je medicinska sestra Sarita Singh. Pari je prvih dana pokazivala znakove oporavka, ali se njezino stanje brzo pogoršalo. Liječnici su se borili da je održe na životu, no preminula je prije nego što su pronađeni njezini roditelji.

"Nisam imala riječi kad je umrla. Bilo je teško isključiti monitore i pustiti je da ode", rekla je sestra Singh. "Mi smo bili njezina obitelj". Babu, koji ju je pronašao, rekao je: "Supruga je govorila da donesem bebu kući, da se brinemo o njoj. Radio bih više, uzdržavao bih je. Nikad ne bismo naudili svojoj djeci". Kad je saznao da je Pari umrla, ostao je slomljen. "Naježim se kad pomislim na to. To nije pravedno". rekao je. "Izvadio sam je iz zemlje – ali se vratila natrag u nju".