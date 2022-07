U ilegalni izlov išli su oko Splita, Trogira i Šolte, prstace prodavali restoranu, pronađena i skladišta

Da je izlovljavanje i krijumčarenje zaštićenih vrsta vrlo unosan posao, svjedoči i posljednja policijsko-uskočka akcija kojom je obuhvaćeno 16 osoba, od čega su 11 državljani Hrvatske, a ostalo državljani Italije. Sve njih, u dobi od 25 do 62 godine, sumnjiči se za zločinačko udruženje u sklopu kojeg su trgovali zaštićenim divljima vrstama, pri čemu su oni, kako se sumnja, sebi pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 709.187 kuna dok je državni proračun oštećen za najmanje 11 milijuna kuna.



Prema onom što je utvrđeno dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem, na čelu cijele te operacije bio je 50-godišnji državljanin Hrvatske koji se prvo povezao s četvoricom Talijana da bi potom i ostale osumnjičenike uvezao i organizirao u zločinačko udruženje koje se bavilo izlovom i krijumčarenjem zaštićenih vrsta. Kako se sumnja, 50-godišnjak je od ožujka do sredine srpnja 2022. sa četvoricom Talijana u dobi 43, 42, 62, 44 povezao i organizirao ostale osumnjičenike. U sklopu zločinačkog udruženja, svatko je imao svoju ulogu, a posao im je bio da nabave, skladište, prerade, prevezu i isporuče zabranjene vrste kao što su trpovi, igličasti ježinci, pjegavi ježinci, ikre ježinca... Kada bi nabavili što im treba, to se onda iz Hrvatske prevozilo u Italiju. Osim toga sumnjiče se da su u Hrvatskoj izlovljavali i preprodavali prstace, što je zabranjeno. Zabranjeno je i sakupljanje trpa, te pjegastih ježinaca, što su, kako se sumnja, osumnjičenici znali.