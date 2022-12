U eksploziji petarde dječaku (9) na ruci ostao samo palac: 'Ljudi moji, pazite što imate po ladicama, dijete je moglo umrijeti'

Nakon što mu je u ruci eksplodirala petarda, devetogodišnji dječak završio je u srijedu navečer u KBC-u Zagreb. Ostao je bez svih prstiju osim bez palca na toj ruci, a liječnici se bore kako bi mu spasili šaku. Nesreća se dogodila u zagrebačkom Maksimiru.

Životno ugrožen

– Mi koji se dugi niz godina bavimo stradalom djecom, teško smo primili jedno novo dijete koje je tako ozlijeđeno i životno ugroženo zbog čistog nemara. Ostat će trajni invalid jer je rekonstrukcija nemoguća. Napravili smo dvije operacije u 12 sati – kazao je dr. med., specijalist dječje kirurgije Anko Antabak na konferenciji za medije održanoj u KBC-u Zagreb.

Pojasnio je kako je eksplozija ozlijedila i vrat pa su bili potrebni i zahvati na respiratornim putevima. Upravo mu je stoga život i bio u opasnosti. – Mogao se ugušiti jer je imao minimalni protok zraka kroz vrat zbog eksplozije – pojasnio je kirurg.

– Ostat će sigurno više dana u jedinici intenzivnog liječenja. Da vidite te slike, i sami biste izgubili volju za ručkom. Što je razlog, mi u to ne ulazimo, ali riječ je o sredstvu koje je nespojivo s djecom. Došlo je do eksplozivnih amputacija prstiju šake, i još niza ozljeda, čak i na licu. Ovo što smo danas radili, kada završimo, i dalje će biti ružno vidjeti. Svaki sljedeći dan ide se u reviziju rana – nastavio je dr. Antabak. Dodao je kako su ipak veseli jer su spasili ono što su mislili da neće moći spasiti.

– Ovo se događa, nažalost, svaki Božić. Kakve veze Božić ima s eksplozijama? Nama je stradalo dijete, ono je živo, ali moglo je umrijeti i teško je ozlijeđeno. Ljudi moji, pazite što imate po ladicama. Treba prenijeti narodu i svim hrvatskim građanima da paze što im djeca rade – apelirao je, pak, prim.dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb, dodavši kako je policijska istraga u tijeku.

Dječak bi se mogao oporavljati u bolnici desetak dana, pa i dulje.

– Lijepo je što razgovaramo o oporavku, ali mi moramo biti sretni što je živ. Molim vas, upozorite i uplašite građane, ovo je prestrašno i preglupo što se događa – apelirao je dr. Novak.

Ministar zdravstva Vili Beroš ranije je na sjednici Vladi RH komentirao ovaj nesretni slučaj, navodeći kako se radi o “izrazito teškom ozljeđivanju” djeteta.

– Moramo upozoriti na opasnost od upotrebe pirotehničkih sredstava, eksplozivnih naprava i petarda. One doista mogu, kao i u predmetnom slučaju, uzrokovati teško tjelesno oštećenje, uzrokovati invaliditet do kraja života. Ponašajmo se odgovorno – poručio je ministar Beroš.

Zakonom zabranjeno

Petarde su zabranjene od početka prošle godine. Pirotehnika se, inače, dijeli u tri kategorije – u F1 su sredstva s manjom, a u F2 i F3 su sredstva sa znatnijom količinom eksplozivnih tvari.

– Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja zabranjena je prodaja petardi i redenika kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe. Budući da su sve petarde razvrstane u navedene kategorije, sve petarde i redenici zabranjeni su za prodaju i korištenje građanima u osobne svrhe – pojašnjava Edita Roterbauer, glasnogovornica PU osječko-baranjske.

Koristiti se cijele godine smiju, pak, benglaske šibice, konfete – bombice, žabice, čepovi, pasje bombice, naboji za dječje pištolje, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom... Dostupni su u trgovinama i na kioscima. Oni su, naime, u F1 kategoriji, no i njih smiju paliti samo stariji od 14 godina.

– Svaka uporaba pirotehničkih sredstava u zatvorenom prostoru, osim manjeg broja pirotehničkih sredstava F1 kategorije, može imati ozbiljne posljedice za zdravlje, osobito sluh. U većini slučajeva dolazi do oštećenja objekta zbog udarnog vala koji nastaje eksplozijom te požara, zbog čega su moguće različite opasne i neželjene posljedice – ističe ona.

Za ne pridržavanje uputa o nabavci i rukovanju pirotehnikom propisana je kazna za fizičke osobe u iznosu od 660 do 1990 eura, a za pravne od 6630 do 10.610 eura. Kaznu od 130 do 390 eura platit će, pak, zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva.

– Najveća kazna ipak je neočekivani tragični scenarij, kao posljedica uporabe različitih pirotehničkih proizvoda – ozljeđivanje – podcrtava policija.