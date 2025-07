U brodskoj luci gradit će terminal za opasne terete

Slavonski Brod može se pohvaliti najjačom lukom na unutarnjim vodama u Hrvatskoj, u kojoj je prošle godine ostvaren najveći prihod i najveća količina pretovarenog tereta..

Jedinstven u Hrvatskoj

Riječ je o jednom od najvažnijih kopnenih, riječnih i željezničkih transportnih mjesta na koje pristižu tereti iz cijelog svijeta. U toj će se luci uskoro graditi prvi terminal za opasne terete. Riječ je o jedinstvenom projektu u Hrvatskoj koji će služiti za opskrbu brodova gorivom, no isto tako imat će i važnu ekološku komponentu.

Iako sam naziv postrojenja možda zvuči zbunjujuće i izaziva zabrinutost, u brodskoj Lučkoj upravi ističu kako projekt s ekološkog aspekta zadovoljava sve kriterije i nije opasan. Namjena građevine jest prihvat opasnih tereta i manipulacija njima te zbrinjavanje otpada s plovila. Navode kako će terminal stvoriti preduvjete za dinamičniji rast aktivnosti te osigurati bolje tehničke uvjete u luci. Trenutačno je u tijeku izrada studije i projektne dokumentacije.

– Terminal će opskrbljivati plovila klasičnim gorivom te raznim alternativnim vrstama goriva koje ta ista plovila koriste za pogon. Na raspolaganju će im biti dizel, biodizel, ukapljeni prirodni plin, bioplin, vodik i električna energija. Terminal će moći opskrbljivati sve vrste teretnih i putničkih plovila koja plove rijekom Savom – kaže Ivana Vlainić, stručna suradnica u Lučkoj upravi Slavonski Brod.

Goriva će se najvećim dijelom dopremati autocisternama, dok će se za dizel i biodizel alternativno osigurati i mogućnost dopreme uz pomoć plovila, što znači da je riječ o plovilima koja već imaju pumpne agregate za pumpanje goriva u spremnike.

Uz opskrbu brodova gorivom, terminal će služiti i za prikupljanje otpada i zauljenih voda s brodova. Imat će prostor za prikupljanje recikliranog otpada sa spremnicima za staklo, plastiku, metal i papir, dok će se zauljena voda s brodova tlačnim cjevovodom transportirati od vakuumske stanice do ulaznog okna u separator, višekomorni uređaj s tri cjeline pročišćavanja.

– Sve prikupljene i pročišćene zauljene vode nakon izlaska iz separatora odvode se do ulaznog okna u crpnu stanicu, odakle se tlačnim cjevovodom transportiraju do postojećeg okna javnog sustava odvodnje. To znači da tu izlazi voda koja je u potpunosti prihvatljiva i čista – objašnjava Vlainić te dodaje kako je projekt trenutačno u fazi ishođenja lokacijske, a idući korak je ishođenje građevinske dozvole.

Novo teretno pristanište

U Lučkoj upravi najavili su i skorašnju gradnju putničkog pristaništa u Slavonskom Brodu, a jedan od projekata na kojima rade su i mala pristaništa na Savi. Putnička pristaništa gradit će se u Slavonskom Kobašu, Babinoj Gredi, Davoru i Županji, a u Davoru i teretno i putinčko pristanište. Cilj teretnog pristaništa je da se otpad s odlagališta u Slavonskom Brodu riječnim putem preveze u Davor te dalje u budući Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje pokraj Nove Gradiške, gdje će se zbrinjavati. Na taj će se način izbjeći promet autocestom i daljnje uništavanje okoliša.