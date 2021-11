U Austriji gotovo 9.400 novozaraženih i 32 umrlih u 24 sata. Vlada danas pooštrava mjere

Austrija ne samo da je crveno obojena zbog velikog broja novih slučajeva zaraze koronavirusom nego bukti. Drama se nastavlja! Svaki dan novi neslavni rekord. Samo u proteklih 24 sata ova je alpska zemlja zabilježila gotovo 9.400 novozaraženih. Točnije 9.388. I 32 umrle osobe u samo jednom danu, tako da je do danas od Covida 19 u Austriji ukupno preminula 11.451 osoba.

To je novi ovogodišnji rekord po broju novozaraženih, nezabilježen od studenoga prošle godine, kada je 13. studenoga evidentirano 9.586 zaraza.

U bolnicama je trenutačno 1.831 osoba, uključujući 356 pacijenata u intenzivnoj njezi. To je za 76 više nego prošli tjedan.

Najviše novozaraženih u proteklih 24 sata je u Gornjoj Austriji (2.461), Donjoj Austriji (1.841), Beču (1.298) i Štajerskoj (1.113). Saveznim pokrajinama koje polagano, ali sigurno muku muče s raspoloživim bolničkim kapacitetima u jedinicama intenzivne njege.

U ponedjeljak 8.studenoga na snagu bi trebao stupiti novi, drugi stupanj Vladinog plana i nove mjere zaštite od pandemije koronavirusa. No, nakon ogromnog jučerašnjeg i današnjeg skoka broja zaraženih kao mogućnost se navodi da večeras austrijska vlada na kriznom sastanku s čelnicima devet austrijskih pokrajina objedini 2. stupanj (popunjenost intenzivne njege s 300 pacijenata) i 3. stupanj (400 pacijenata na intenzivnoj njezi) Vladinog plana i time odmah dvostruko pooštri predviđene mjere. Ako se uspiju složiti predsjednici pokrajina s vladom, donesene mjere trebale bi biti ujednačene na cijelom području Austrije.

U austrijskim medijima danas se je pojavila nepotvrđena informacija da će cijela Austrija slijediti primjer grada Beča i uvesti lockdown za necijepljene za aktivnosti u njihovo slobodno vrijeme.

Bečki gradonačelnik Michael Ludwig jučer je za kraj drugog tjedna već najavio mjere 4. stupnja. A to znači da na snagu stupa “2G” pravilo (cijepljen, prebolio), po kojem necijepljene osobe više neće moći ulaziti u kafiće, restorane i druge lokale, kao ni ići kod frizera, pedikera, masera & Co. uslužne djelatnosti. Isto pravilo vrijedi i za noćne lokale i klubove, te priredbe na kojima je više od 25 osoba. Dakle svi testovi, kako antigenski tako i PCR više neće vrijediti kao jedan od tri do sada obveza dokaza o nezaraženosti covidom 19.

Mediji ističu kako uvođenjem novih mjera navodno više neće vrijediti ni potvrda o antitijelima. Ta je potvrda, iako se nije mogla unijeti u digitalnu “zelenu putovnicu”, dosad je bila dokaz da je osoba preboljela Covid 19.

Austrijanci, posebice oni još necijepljeni, s velikom zanimanjem iščekuju rezultat današnjeg kriznog sastanka vlade, o kojima će javnost izvijestiti kasno navečer savezni kancelar Alexander Schallenberg i predsjednik Konferencije pokrajinskih čelnika Austrije Günther Platter, navode mediji.

VIDEO Stožer: Nova pravila za okupljanja, potvrde obavezne u javnim i državnim službama!