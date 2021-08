U Afganistanu uopće nema salona auta: Kako su se talibani onda dočepali svojih Toyota?

U Toyoti nisu sretni kada na snimci vide pripadnike nedemokratskih pokreta kako voze njihove automobile. S jedne strane to govori o izdržljivosti pick-upovami terenaca te marke, a s druge uz to uvijek ide i negativna promocija. Pobjednički ulazak talibana u afganistanski glavni grad Kabul opet je prošao s galerijom raznih Toyota, pick-upova poput Hiluxa, ili terenaca, Land Cruisera…

Kako su se talibani dočepali Toyota kad u Afganistanu nema nijednog predstavništva i trgovine, a japanska marka sigurno ne prodaje vozila u nepristupačnim planinskim vrletima gdje su se gerilci utaborili?

Revija HAK navodi zanimljiv primjer iz povijesti. Kada su talibani zauzeli Kabul 1996. godine, paradirali su s Toyotinim pick-upovima, koji su krijumčareni preko Pakistana. New York Times je opisao tu prevaru vrijednu milijardu dolara koja je uključivala korumpirane uvoznike u Pakistanu. Oni su u tisućama primjeraka naručivali pick-upove iz Dubaija i Kuvajta, a tijekom tranzita kroz Afganistan ih izgubili jer su pali s kamiona prijevoznika. Naravno, to je bio izgovor, ali vozila su isporučena talibanima. Bio je to unosan posao koji je Talibanima omogućio kupnju vrlo jeftinih, kvalitetnih kamiona, pa nije ni čudo što ih nikada nisu prestali voziti.

Zbog ovakvih događaja Toyota od vlasnika novog Land Cruisera traži da svoje vozilo ne prodaju i ne izvoze godinu dana nakon kupnje.