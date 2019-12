Tužila za klevetu načelnika Općine u kojoj je radila i izgubila spor

Bivša voditeljica financija u Općini Sračinec tužila je Božidara Novoselca, općinskog načelnika, i tražila od njega 73.000 kuna za naknadu štete jer je 29. kolovoza 2018. na konferenciji za medije pred novinarima iznosio činjenične tvrdnje za koje je, kako piše u tužbi, znao da su neistinite, a mogu naškoditi njezinoj časti ili ugledu.

No, Općinski sud u Varaždinu odbacio je njezin tužbeni zahtjev. Mediji su prenijeli načelnikove riječi, čime joj je, smatra tužiteljica, nanijeta šteta jer su postale "dio javnog znanja i ostat će zabilježene u društvenoj svijesti" kad se njezino ime upiše u pretraživač Google, a trpi i zdravstvene posljedice. Novoselec je prigovorio promašenoj pasivnoj legitimaciji jer je izjavu dao kao načelnik.

Njegove izjave su, naveo je, temeljene na uvidu u vjerodostojnu dokumentaciju i imao je razloga vjerovati u njihovu istinitost. Upravo temeljem tih činjenica podnesena je, rekao je na sudu, i kaznena prijava protiv tužiteljice, koja je sa Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu ustupljena USKOK-u.

Načelnik je konferenciju za medije održao u povodu provedene interne revizije blagajničkog poslovanja, kazavši da su utvrđene sumnje na osobito teške povrede službene dužnosti. Sud u nepravomoćnoj presudi, uz ostalo, navodi kako nema razloga ne vjerovati tužiteljici da je doista zbog objavljenih članaka u medijima došlo do određenih zdravstvenih tegoba i da je objava imala utjecaja i na njezinu širu obitelj jer su je ljudi prepoznali kao osobu o kojoj se govori u priopćenju, no s time u vezi može se govoriti o eventualnoj odgovornosti za štetu pojedinih medija, no ne i tuženog Novoselca.