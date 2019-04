'Tukao me, a ja sam mislila da to žena mora proći kako bi imala bolji brak'

Komunikologinja Sandra Rukavina žrtva je obiteljskog nasilja, a o zlostavljanju je odlučila javno progovoriti.

– Teško je priznati da ste vi žrtva obiteljskog nasilja, da li ste vi karakterno jaka ili slaba žena to je u ovom momentu nebitno. Ulazite u jedan krug u kojem se vi ne snalazite jer prvotno doživite šok, a onda iza tog šoka doživite onaj osjećaj srama jer ne možete o tome pričati, ne hodate po cesti i ne pričate 'muž me tuče' – ispričala je ona za HRT.

Više se ni ne sjeća kada ju je suprug prvi puta udario te je pokušala razgovarati s njim, no svaki bi razgovor vodio u novu svađu i nove udarce. Vjerovala je da će se promijeniti kada dođu djeca...

– Nikada nisam imala osjećaj da mu je žao, nikada nije ni rekao žao mi je. To je u njegovoj glavi bio način da ispolji svoju nervozu, neke svoje frustracije, neke svoje dvojbe, ne znam što, ali nikada nije rekao da mu je žao. Nekoliko puta se događalo da sam ja nazvala na posao i rekla da neću doći zbog popucalih kapilara na licu, masnica itd., ali kad si u tom krugu tog pakla to smatraš zapravo normalnim. To je nešto što trebam sakriti, nešto o čemu trebam šutjeti jer ne mogu doći na posao i reći istukao me muž, to je neprihvatljivo – dodaje ona.

Kaže kako u početku nije mogla nikome reći što se događa.

– Jesam dosta liberalna i otvorena, no po pitanju braka i međuljudskih odnosa sam dosta konzervativna. Kroz taj prvi period sam gledala kao dio koji žena mora proći kako bi sačuvala svoj brak, kako bi imala neki bolji odnos danas-sutra s mužem... No, to se nije dogodilo – kaže ona.

U jednom trenutku je otišla u crkvu zatražiti savjet svećenika.

– Dobila sam odgovor da bi trebala to malo istrpjeti jer žena drži četiri ćoška kuće i ako je on malo nervozan trebala bi mu dozvoliti da svoju nervozu istrese na mene, a onda kasnije nikada više ne dozvoliti da bude nervozan pa će se to prestati događati – priča Sandra.

Zlostavljanje je, kaže, trajalo predugo.

– Čekate dok to ne završi, a u jednom trenutku pukne. Kod mene se dogodilo to da sam pokupila dvoje djece i izašla van iz stana – prisjetila se.

To je bio 2. lipnja 2006. godine, a otišla je sa sinom starim tri godine i kćerkom od dva i pol mjeseca.

– Moje iskustvo sa sustavom je bilo grozno. Naišla sam na puno zatvorenih vrata – kaže.

Suprugu je darovnim ugovorom prepisala svoj stan, dopustila mu je da viđa djecu kada god je to želio, no ništa se nije promijenilo.

– Počela sam doživljavati još veće maltretiranje. Kao naprimjer, uzeo bi dijete i rekao da ga više nikad neću vidjeti – kaže.

