Tuga u Tribunju: 'Mladi život je nepovratno izgubljen. Ostali smo bez krasne djevojke'

Djevojka (19) koja je ovog vikenda stradala na cesti kod Tribunja nakon što je vozač naletio na nju bila je u izlasku s društvom, a stradala je samo stotinjak metara od kuće, prenosi Dnevnik Nove TV. Radi se o nesreći koja je, podsjetimo, rastužila mještane Tribunja, ali i ih i šokiralo jer je vozač nakon nesreće pobjegao.

Kako se doznaje, u noći sa subote na nedjelju djevojka se vračala iz izlaska pješice kada je automobil naletio na nju. Njena kuća udaljena je nekoliko kilometara od božićnog šatora.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ni u kojem slučaju nije nikome do pjesme. U okviru te božićne manifestacije i adventa općenito je bila zabava i kad se to dogodilo oko 2:30 stao je Tribunj, stalo je sve i mjesto je zavijeno u crno. Tuga je ogromna, mladi život je nepovratno izgubljen i nikome nije ni do čega, a kamoli do slavlja tako da ne znam što bih rekao. Ostali smo bez sumještanke, bez krasnog djeteta, krasne djevojke i jednostavno svi smo u šoku. Cijeli dan je tako i bit će tako sljedećih dana sigurno - kazao je gradonačelnik Tribunja Marko Grubelić.

Policija je jučer oko 14 sati potvrdila da su pronašli muškarca koji je skrivio nesreću, nakon što je tijekom jutra pronađen njegov automobil s kojim pobjegao nakon što je usmrtio djevojku.

POVEZANI ČLANCI:

- Obavještavamo vas da smo provedenim mjerama i radnjama pronašli osobu koju dovodimo u vezu s prometnom nesrećom te se dovodi u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. O rezultatima istraživanje i svemu utvrđenom naknadno ćemo vas izvijestiti - javljaju.