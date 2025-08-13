Tržište luksuza usporava, bogati nezadovoljni uslugom i kvalitetom

POČETKOM SLJEDEĆEG TJEDNA

Rekonstrukcija vlade u Beogradu: Srpski premijer Macut smijenjuje proruske dužnosnike pod pritiskom Zapada

Vijest treba uzeti i u kontekstu novih nereda u Beogradu koje mnogi opisuju kao kaos, a koji su nastupili netom prije posjeta Beogradu austrijskog kancelara Christiana Stockera koji se u glavnom gradu Srbije treba susresti i s Aleksandrom Vučićem.