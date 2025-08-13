Naši Portali
LUKSUZNA TRŽIŠTA POD PRITISKOM

Tržište luksuza usporava, bogati nezadovoljni uslugom i kvalitetom

storyeditor/2025-08-12/PXL_160924_120681353.jpg
Grgo Jelavić/Pixsell
Autor
Jolanda Rak Šajn
13.08.2025.
u 14:57

Iako najbogatiji predstavljaju samo 0,1% globalne skupine potrošača luksuznih proizvoda i usluga, zaslužni su za više od 37% ukupne potrošnje na luksuz

Globalno tržište luksuznih proizvoda i usluga lani je, prvi puta od 2008., zabilježilo pad od 1%, pokazalo je najnovije istraživanje Boston Consulting Groupa (BCG) i talijanske zaklade Altagamma, koja okuplja vodeće kompanije talijanske kreativne i kulturne industrije.

U zdravlju ogroman potencijal

