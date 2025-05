Ostala je šokirana kada je saznala za kaznu zbog ilegalnog boravka u zemlji, no prava nevjerica nastupila je kad je vidjela iznos

Wendy Ortiz ostala je šokirana kada je saznala da je američke imigracijske vlasti kažnjavaju zbog ilegalnog boravka u zemlji, no prava nevjerica nastupila je kad je vidjela iznos - 1,8 milijuna dolara. 32-godišnjakinja koja zarađuje 13 dolara po satu u mesnoj industriji u Pennsylvaniji, već deset godina živi u SAD-u, kamo je pobjegla iz Salvadora zbog nasilnog bivšeg partnera i prijetnji bandi, piše Reuters. Njezina plaća jedva pokriva stanarinu i troškove skrbi za šestogodišnjeg sina s autizmom, koji je američki državljanin. "Nije pravedno. Odakle bi netko uopće mogao nabaviti toliko novca?", rekla je.

Posljednjih tjedana, predsjednik Donald Trump počeo je provoditi plan kažnjavanja migranata koji nisu napustili zemlju nakon konačne odluke o deportaciji. Prema riječima jednog visokog dužnosnika, izrečene su kazne za 4.500 migranata u ukupnom iznosu većem od 500 milijuna dolara. Reuters je razgovarao s osam odvjetnika koji su potvrdili da su njihovi klijenti dobili kazne u rasponu od nekoliko tisuća dolara pa sve do 1,8 milijuna. Migrantima je dano 30 dana da pismeno, pod prisegom i s dokazima, ospore kazne.

Kazne su dio Trumpove strategije da potakne dobrovoljni odlazak ilegalnih imigranata, poznat i kao "samo-deportacija". Temelje se na zakonu iz 1996., prvi put provedenom 2018. godine, a iznose čak 998 dolara dnevno za one koji ostanu u zemlji unatoč naredbi o deportaciji. Sustav dopušta retroaktivno kažnjavanje do pet godina unazad, što objašnjava kako su neki iznosi dosegli 1,8 milijuna dolara. Vlada razmatra i zapljenu imovine migranata koji ne mogu platiti, iako detalji provedbe još nisu jasni. Kazne izdaje U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), dok je Customs and Border Protection (CBP) zadužen za obradu i moguće oduzimanje imovine. CBP i dalje pokušava razraditi kako to provesti.

Robert Scott, odvjetnik iz New Yorka, ostao je zatečen kada je njegova siromašna klijentica iz Meksika, koja živi u SAD-u već 25 godina, također primila kaznu od 1,8 milijuna dolara. "Isprva sam mislio da je prevara", rekao je. "Nikada nisam vidio ništa slično". Ortiz je 2015. prešla granicu i dobila odobrenje za podnošenje zahtjeva za azil jer je imala opravdan strah od progona. No, tvrdi da nikada nije primila sudski poziv te je 2018. odsutno deportirana jer se nije pojavila na ročištu.

U siječnju njezina odvjetnica Rosina Stambaugh zatražila je humanitarnu zaštitu, navodeći opasnosti u Salvadoru i činjenicu da Ortizin sin u toj zemlji ne bi imao potrebnu skrb. Samo 12 dana kasnije, Trump je preuzeo dužnost i započeo širu akciju protiv ilegalne imigracije. Odvjetnici tvrde da su kazne dobili i supružnici američkih državljana koji aktivno pokušavaju regulirati svoj status. Jedna Amerikanka iz New Yorka rekla je da je njezin muž iz Hondurasa kažnjen s 5.000 dolara, iako nije mogao otići jer je ona tada imala rak maternice. Nada se da će kazna biti oproštena nakon što objasne situaciju. "Jedna stvar za drugom. Cijeli ovaj proces već nas je koštao jako puno", rekla je.