Trumpa kritiziraju da je došao krivo odjeven, nije jedini od državnika koji su kršili protokol

U Vatikanu je završio pogreb pape Franje koji je pratio cijeli svijet. Na pogreb je stiglo mnoštvo državnika iz cijelog svijeta, u stotine tisuća građana koji su također pohrlili na Trg sv Petra. Tu je bilo i veliko osiguranje od više od 4000 policajaca, ali sve je proteklo u miru. Iz Vatikana su imali strogi protokol koji su morali poštovati i monarsi i državnici, iako je bilo manjih odstupanja. Naime, neki su zamjerili ponekim državnicima što nisu slijedili propisane upute Vatikana.

Tako je Donald Trump kritiziran za kršenje kodeksa odijevanja na pogrebu pape nakon što je stigao u plavom odijelu i plavoj kravati. Strogi kodeks odijevanja za događaj u Vatikanu nalaže da muškarci moraju nositi tamno odijelo s dugom crnom kravatom i bijelom košuljom. Cipele, dugačke čarape, kaputi i kišobrani također su morali biti crni. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski nije nosio kravatu, a Joe Biden također je nosio plavu kravatu. Svi trojica kritizirani su za "nepoštovanje" jer je većina svjetskih lidera bila odjevena potpuno u crnom, točno u skladu s protokolom.

Predsjednik Trump, koji je sjedio u prvom redu među stotinama stranih dostojanstvenika i kraljevskih članova, nosio je srednje plavi outfit ukrašen iglom s američkom zastavom. Uz to je imao sjajnu plavu kravatu. Tradicionalno, elegantna tamna odjeća nosi se kao znak poštovanja – običaj koji su prihvatili mnogi od okupljenih ožalošćenih. Melania, koja je sjedila pored svog muža na svoj 55. rođendan, viđena je u konzervativnom crnom kaputu s čipkastim velom i rukavicama.

Svjetski lideri bili su među stotinama tisuća ožalošćenih koji su se okupili na Trgu sv. Petra za pogreb, a mnogi su građani čekali cijelu noć kako bi osigurali mjesto za ceremoniju. Ovaj nesporazum oko odjeće dolazi samo dva mjeseca nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužen za "nepoštovanje" od strane novinara u Bijeloj kući zbog toga što nije nosio odijelo tijekom posjeta Ovalnom uredu – izvještaji su tvrdili da je Trump bio iziritiran njegovom odjećom.

Predsjednik Trump je danas naišao na kritike promatrača koji su rekli da se isticao "kao bolni palac" u odnosu na ostale lidere. Gledateljica iz Britanije Alison Graham pratila je TV prijenos pa oštro je kritizirala američkog predsjednika: "Zašto je Trump jedini svjetski lider koji nosi plavo odijelo?". "Zar nema osjećaja za prikladnost? Sramota za njega", piše Daily Mail. Još neki gledatelji prijenosa su dodali: "Kako je neprikladno i nepoštivajuće što Trump nosi plavo odijelo na pogrebu". "Zar nije imao crno odijelo? Bar tamno plavo? Gdje je poštovanje?"

Britanski princ William također je naišao na kritike zbog toga što je nosio tamno plavo odijelo na pogrebu, iako je ispunio zahtjeve za pogrebnu ceremoniju s crnom kravatom. Kodeks odijevanja za pogreb kasnog pape zahtijevao je da muškarci nose tamno odijelo, dugu crnu kravatu i dugme iste boje na lijevom reveru jakne, gdje se mogu staviti samo vatikanski počasti. Žene su trebale nositi duge crne haljine, rukavice i vel, a jedini dopušteni nakit bila je ogrlica od bisera. Preporuke Katoličke crkve nalažu da žene moraju nositi crnu, zatvorenu obuću, a Melania je odabrala jednostavne cipele na visoku potpeticu za ovu priliku. Dodala je elegantan crni čipkasti vel i odgovarajuće rukavice te jednostavan dijamantni križ na ogrlici.

Patrijarsi i kardinali trebali su nositi bijele damaste mitre, dok su nadbiskupi i biskupi morali nositi svoj amice, surplicu, cincture i crveni stolu. Prva dama Amerike imala je ozbiljan izraz lica danas. Bivši američki predsjednik Joe Biden bio je smješten dva reda iza Trumpa, koji je novinarima ispred Air Force One rekao da susret s bivšim predsjednikom u Rimu "nije visoko na mojoj listi". Također je otkrio da nije znao da će Biden i njegova supruga Jill Biden biti na pogrebu u bazilici. "Oh, on je tu? Nisam znao", rekao je novinarima ispred Air Force One. Na pitanje hoće li se sastati s bivšim predsjednikom, Trump je odgovorio: "To nije visoko na mojoj listi. Stvarno nije."

Poput Melanije, bivša prva dama SAD-a Jill, 73, također je nosila crni sako i suknju za ovu ozbiljnu priliku, dok je pomagala svom mužu silaziti sa stepenica bazilike. Nosila je crne prozirne čarape i štikle, kako je i navedeno u uputama za odjeću, te imala jednostavnu crnu torbicu. Jill je također odabrala delikatan čipkasti vel za pokrivanje glave. Biden je nosio tamno odijelo na pogrebu, ali je također odabrao plavu kravatu dok je sudjelovao u ovom ozbiljnom događaju.

