Trump odbacio prijedlog, Iran upozorava: Moguć novi sukob sa SAD-om

Visoki iranski vojni dužnosnik izjavio je kako je obnovljeni sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama „moguć“ nakon što je predsjednik Donald Trump odbacio najnoviji mirovni prijedlog iz Teherana. Dvije zemlje trenutačno se pridržavaju primirja.

U petak je Trump poručio kako bi Sjedinjene Države mogle biti „u boljoj poziciji” ako do dogovora uopće ne dođe, piše CNN. U međuvremenu, službeni iranski mediji ponovno su istaknuli beskompromisan stav glede plovidbe kroz Hormuški tjesnac.