Trump misli da nije zarazan: Vratio sam se jer sam savršeni fizički primjerak

Američki predsjednik Donald Trump, izoliran u Bijeloj kući gdje se liječi od covida-19, misli da nije zarazan i tvrdi da se osjeća dovoljno dobro da nastavi održavati političke skupove uoči izbora 3. studenoga. "Vratio sam se jer sam savršeni fizički primjerak“, rekao je republikanski predsjednik u razgovoru za Fox Business Network, prvom otkako je prije tjedan dana otkriveno da je pozitivan na koronavirus.

Za tvrdnju da još uvijek nije zarazan njegovi liječnici tek trebaju predočiti čvrste dokaze. Bijela kuća odbija otkriti kad je proveden zadnji test na kojem je bio negativan na koronavirus pa sa tako niti ne zna koliko je dugo pozitivan. Trump je pod pritiskom da nastavi s političkim skupovima kako bi vratio zamah kampanji za novi mandat u Bijeloj kući, četiri tjedana prije dana izbora. Ankete u ključnim saveznim državama pokazuju da zaostaje za svojim protivnikom, demokratom Joeom Bidenom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Neće na virtualnu debatu

Trump je ujedno kritizirao objavu Povjerenstva za organizaciju američkih predsjedničkih debata (CPD) da se iduća televizijska rasprava dvojice kandidata 15. listopada održi virtualno zbog njegove zaraze. "Neću gubiti vrijeme na virtualne debate", rekao je Trump u razgovoru za Fox Business Network. "Mislim da uopće nisam zarazan". "Osjećam se dobro, jako dobro“, dodao je republikanac koji je tri noći proveo u vojnoj bolnici prije nego što je u ponedjeljak pušten.

Otkrio je da više ne prima veći dio terapije za virus, ali je priznao da je i dalje steroidima. Trumpa se često kritiziralo da podcjenjuje ozbiljnost koronavirusa koji je u SAD-u odnio 210 tisuća života, a milijune ostavio bez posla. S podcjenjivanjem je nastavio i nakon što se zarazio, zbog čega su ga društvene mreže cenzurirale jer širi dezinformacije.

"Mislim da je to bio Božji blagoslov. Ovo je bio prerušeni blagoslov“, rekao je u videosnimci objavljenoj na svom Twitter profilu, dodavši da su mu lijekovi biotehnološke tvrtke Regeneron Pharmaceuticals Inc. omogućili da iskusi njihovu djelotvornost. Obećao je da će taj lijek učiniti besplatnim za sve Amerikance, iako nije pojasnio kako će to učiniti i tko će snositi trošak. SAD trenutno bilježi više od 44 tisuće slučajeva zaraze dnevno.