Trump krenuo i na najomiljeniju metu desničarskih teorija zavjere

U.S. President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office of the White House
NATHAN HOWARD/REUTERS
06.10.2025. u 22:35

Bez demokrata, i Trumpova Amerika postat će jednopartijska država, poput Putinove Rusije ili Xijeve Kine. George Soros je samo simbol i put da se to ostvari

Iako će mnogima – premda, nažalost, ne svima – zvučati nevjerojatno, vijest da američki predsjednik Donald Trump kreće u progon Georgea Sorosa, poznatog financijaša i jednog od najvećih filantropa u povijesti, nije lažna. Živimo u nenormalnim vremenima, u kojima sve, pa i ono što se u normalnim vremenima činilo nemogućim i nezamislivim, postaje moguće. Trump je osobno najavio Sorosev progon – što se čak ni njegovi autokratski uzori ne usuđuju – a zna se i da je tamošnje državno odvjetništvo, koje je u drugom Trumpovu mandatu u potpunosti politički instrumentalizirano i podčinjeno, iako bi trebalo djelovati neovisno – što je također donedavno bilo posve nezamislivo – počelo istraživati 95-godišnjeg "terorista" Sorosa. Odvjetništvo zapravo istražuje Zakladu Otvoreno društvo, koju je Soros osnovao još osamdesetih godina i preko koje je do danas razdijelio više od 30 milijardi dolara svog osobnog bogatstva, financirajući u pravilu sve ono što potiče razvoj otvorenih i inkluzivnih društava, jačanje demokracije i ljudskih prava, vladavinu prava i neovisnost medija, borbu protiv autoritarizma, zaštitu manjinskih skupina i zaštitu okoliša.

LU
Lujo123
22:50 06.10.2025.

Ako je to istina skidam šešir gospodinu predsjedniku Trumpu do poda. S tebi Denis puno toga nije još uvijek jasno, a jako te iritira novi šerif u gradu, jel? Pati!

