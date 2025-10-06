Trump krenuo i na najomiljeniju metu desničarskih teorija zavjere

Iako će mnogima – premda, nažalost, ne svima – zvučati nevjerojatno, vijest da američki predsjednik Donald Trump kreće u progon Georgea Sorosa, poznatog financijaša i jednog od najvećih filantropa u povijesti, nije lažna. Živimo u nenormalnim vremenima, u kojima sve, pa i ono što se u normalnim vremenima činilo nemogućim i nezamislivim, postaje moguće. Trump je osobno najavio Sorosev progon – što se čak ni njegovi autokratski uzori ne usuđuju – a zna se i da je tamošnje državno odvjetništvo, koje je u drugom Trumpovu mandatu u potpunosti politički instrumentalizirano i podčinjeno, iako bi trebalo djelovati neovisno – što je također donedavno bilo posve nezamislivo – počelo istraživati 95-godišnjeg "terorista" Sorosa. Odvjetništvo zapravo istražuje Zakladu Otvoreno društvo, koju je Soros osnovao još osamdesetih godina i preko koje je do danas razdijelio više od 30 milijardi dolara svog osobnog bogatstva, financirajući u pravilu sve ono što potiče razvoj otvorenih i inkluzivnih društava, jačanje demokracije i ljudskih prava, vladavinu prava i neovisnost medija, borbu protiv autoritarizma, zaštitu manjinskih skupina i zaštitu okoliša.
Bez demokrata, i Trumpova Amerika postat će jednopartijska država, poput Putinove Rusije ili Xijeve Kine. George Soros je samo simbol i put da se to ostvari
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Na njemačkoj granici zaustavljen hrvatski autobus: Morali su odmah platiti 50.000 eura
Evo tko su trojica hrvatskih planinara poginulih u lavini: Jedan od braće se tek vjenčao, a drugi uskoro trebao
U braku su 28 godina, a ona nije htjela nikad imati djecu s njim: 'Oni nisu bili dio mojih životnih planova i ne žalim za tim'
Jeste li čuli za novi trend osvete trgovačkim lancima, i to bez bojkota? Širi se velikom brzinom
Želite prijaviti greške?
Jezera i podzemni vinski grad u 400 milijuna eura teškom megaprojektu Müllerov brijeg
Ova taktika Ukrajinaca pokazala se odličnim potezom: Najavili su velike planove kako bi odbili neumoljive ruske napade
Andy Bara otvoreno za VL o najvećem talentu Dinama: Dajte mu da igra! Ili ga pošaljite u juniore...
Dinamo u čudnim okolnostima u Srbiji dobio nešto veliko. A Ljubičić zabio dva gola, ali nije pravi heroj pobjede
Još iz kategorije
I 25 godina nakon Miloševićeva pada Srbija se ne uspijeva izvući iz krvavih ‘90-ih, a zadnjih 12 godina živi nemoguću regresiju
Vučićeva Srbija je nedovršena država koja se nikako ne može pomiriti sa svojim granicama, baš kao što se nije mogla ni Miloševićeva Srbija
Za kršćane najnasilnije mjesto na svijetu je – Nigerija
Kako god, mnoštvo ljudi i organizacija i medija troše se na propalestinske prosvjede, mnogi resursi, mnogo političkog lobiranja, diplomatskog, i sve je to u redu, i bilo bi u redu, da u svijetu ne postoje još neka druga žarišta, slična, a možda i mnogo gora, koja uopće nisu u fokusu svjetske javnosti, za koja se gotovo uopće ne čuje.
Vučić ne priznaje poraz, kao što nije ni Milošević prije 25 godina
Europa je suočena s nevjerojatnim brojem poteškoća i nema kapaciteta za koncentraciju na Zapadni Balkan, pa će "obojena revolucija" teći koliko on to bude želio
Kome smeta moralni čin ustavne sutkinje Maše Marochini Zrinski?
Sudac koji se ponaša kao aktivist prestaje biti sudac. Ustavni sud nije prostor za osobne frustracije ni za stranačku lojalnost. Tko napušta sjednicu zato što mu se ne sviđa ishod glasovanja ne brani instituciju, nego je napušta i svjesno produbljuje podjele.
Dorotea Šušak, snaga, talent i pohvala autsajderima
Tek kada prvi put jasno vidiš kakvim te vide oni koji bi te najradije sveli na dim iz dimnjaka nekog postrojenja na pustom istoku, tek kada shvatiš u kojoj se mjeri takvi u ovoj zemlji mogu nekažnjeno obezljuditi, shvatit ćeš kakva je tvoja uloga u toj velikoj svehrvatskoj drami
U Zagrebu miču 'ustaške' ulice. Samo, Vladimir Arko nije bio ustaša
Najjači industrijalac preživio je ustaški zatvor, a bio je klasni neprijatelj za partizane 1945.; sada ga Tomašević i Kekin idu likvidirati i drugi put
Zašto se hrvatski biskupi toliko plaše zdravstvenog odgoja djece
Umjesto da pokaže hrabrost u razumijevanju svijeta, hrvatska se Crkva povlači pred njim i hrani vlastite strahove
Na rubu grada i društva šibenski su srednjoškolci u predstavi ‘Djeca raja’ pronašli rješenje za sve vrste nasilja
Ono što već godinama rade mladi u Dramskom studiju ‘Ivana Jelić’ šibenskoga HNK trebala bi vidjeti cijela Hrvatska
S naših prostora najsnažniji govor u UN-u održala je slovenska predsjednica. Milanović je oštar na riječima samo kod kuće
Mnogima nije promaknulo kako je mlak bio Milanovićev govor, osim te jedne riječi "carnage" (pokolj) kojom je opisao izraelski rat protiv Hamasa u Gazi, ali kad uzmemo u obzir koliko u izjavama u Hrvatskoj, Milanović zna biti oštar prema Izraelu – onda je i ta riječ zvučala nekako mlako i nedorečeno
Ako je to istina skidam šešir gospodinu predsjedniku Trumpu do poda. S tebi Denis puno toga nije još uvijek jasno, a jako te iritira novi šerif u gradu, jel? Pati!