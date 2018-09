Na internetu krenula lavina ismijavanja, a Trump je bijesan: Ovo je izdaja!

Američki predsjednik Donald Trump nije baš presretan nakon što je u New York Timesu objavljen anoniman tekst jednog od zaposlenika Bijele kuće koji Trumpov ured prikazuje u lošem svjetlu.

Autor je Trumpa nazvao sitničavim i neučinkovitim, između ostalog, zbog čega je bijesni predsjednik pokušava otkriti tko je zapravo taj anonimac koji ga je ocrnio.

S druge strane, cijela ova priča pokrenula je lavinu ismijavanja, a Twitter je zatrpan memeovima. Neki su se našalili pokušavajući sugerirati da je autorica Ivanka ili Melania Trump. Ili čak Kim Kardashian.

Donosimo neke od njih:

LOLOL @skolanach y'all are cracking me up!



"Now we know what Ivanka was typing on her phone during McCain’s memorial." pic.twitter.com/wtBGrTD1Sf