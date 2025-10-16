Naši Portali
OPERACIJE U VENEZUELI

Trump potvrdio tajne operacije, pitali ga i je li naredio ubojstvo predsjednika druge države

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump
Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
16.10.2025.
u 08:33

„Sada krećemo nadzirati kopno jer morske putove imamo pod vrlo dobrom kontrolom“, izjavio je američki predsjednik.

Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, potvrdio je ranije navode nekih američkih medija da je ovlastio CIA za tajne operacije u Venezueli.„Dao sam zeleno svjetlo za ta djelovanja iz nekoliko razloga i mislim da Venezuela osjeća sve veći pritisak“, potvrdio je Trump koji je naglasio da je to učinio jer Venezuela oslobađa veliki broj zatvorenika, uključujući i osobe iz ustanova za mentalno zdravlje te ih šalje prema Sjedinjenim Američkim Državama. Drugi razlog vođenja tajnih operacija je velika količina narkotika koji se, kaže Trump, iz ove zemlje Južne Amerike šalju u SAD-e i to gotovo isključivom morskim putem.

„Sada krećemo nadzirati kopno jer morske putove imamo pod vrlo dobrom kontrolom“, izjavio je američki predsjednik.Trump se susreo i s pitanjem je li jedna od tajnih operacija obavještajne službe CIA i likvidacija venezuelanskog predsjednika, 63-godišnjeg Nicolasa Madura, ali na to pitanje Trump nije dao nikakav odgovor. New York Times je prvi objavio tekst o tajnim operacijama u Venezueli.

