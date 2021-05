Troskot: Ovo je povijesni rezultat za Most

Kandidat Mosta za zagrebačkog gradonačelnika Zvonimir Troskot izjavio je u nedjelju kako su osvojeni glasovi njega i drugih Mostovaca diljem Hrvatske povijesni rezultat, jer su u četiri najveća grada u Hrvatskoj ušli u gradske skupštine i vijeća.

"Ovo je povijesni rezultat za Most, iz razloga što do sada nismo bili prisutni u Gradskoj skupštini. To nije samo Zagreb, tu su sada već četiri najveća grada u Hrvatskoj", rekao je Troskot novinarima u svojem stožeru u Hotelu Jarun.

Po podacima DIP-a nakon obrađenih gotovo 70 posto biračkih mjesta, Troskot kao kandidat za gradonačelnika ima četiri posto, dok za Gradsku skupštinu za sada Most ima šest posto.

Ističe da Most sada više nije "dalmatinska stranka", nego su sada postali nacionalna stranka koja se etablirala u lokalnim sredinama, gdje će igrati važnu ulogu.

"To mogu potvrditi na primjeru Zagreba, gdje sada imamo snažnu infrastrukturu na terenu, po gradskim četvrtima, mjesnim odborima koje smo povećali za 300 posto, gdje smo sada već na 90 mjesnih odbora. Gledano infrastrukturalno i po ljudskim potencijalima stvarno je budućnost ispred Mosta", naglasio je Troskot.

O mogućim koalicijama u Gradskoj skupštini još ne razmišljaju, no Troskot navodi kako su biračima obećali da neće ulaziti u koalicije.

"Ni ne razmišljamo o tome jer bi to bila svojevrsna prevara naših glasača. Fokusirat ćemo se na nekakve projektne suradnje, ako su projekti dobri da to podržimo, ali koalicijske ugovore ne mislimo raditi", kaže Troskot.