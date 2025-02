Trogirom se širi priča o maškarama koje kradu novac, oglasila se policija

Nakon što se među stanovnicima Trogira proširila "vijest" o maškarama koje kradu novac, oglasili su se službenici iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske te naveli kako se radi o dijeljenju neprovjerenih informacijama. Prenosimo njihovu izjavu:

"U odnosu na javni pogovor i informacije o "maškaranim" osobama koje uzimaju novac na području Trogira obavještavamo Vas da smo od četvrtka do danas obavili više razgovora s osobama koje bi mogle imati saznanja o navedenom. Nitko od osoba s kojima smo razgovarali nije osobno vidio niti imao saznanja o nasilnim događajima u kojima bi bilo elemenata protupravnog ponašanja, niti su imali saznanja o identitetu eventualno oštećenih osoba. Napominjemo da do sada nismo zaprimili prijave o napadima, niti prijave oštećenih osoba. Intenzivnije smo nazočni u centru Trogira, posebno usmjereni na područja oko obrazovnih ustanova i ugostiteljskih objekata i nismo zatekli takve osobe niti smo imali postupanja. Napominjemo da do sada nemamo niti jednu dojavu ili prijavu o imovinskim kaznenim djelima koje bi počinile maskirane osobe radi čega pozivamo građane da se suzdrže od dijeljenja neprovjerenih informacija, a ukoliko imaju saznanja o konkretnim događajima da obavijeste policiju na 192 nakon čega ćemo obaviti sve potrebno."

Iz PU splitsko-dalmatinske poručuju građanima da ne dijele neprovjerene informacije iz nepoznatih izvora jer njima mogu uzrokovati više štete nego koristi.

