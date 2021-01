Trećina htjela biti primjer, ostali odbili jer 'cjepivo treba drugima'

Pod budnim okom svih dosadašnjih predsjednika Sabora, u dvorani nazvanoj po ocu domovine cijepili su se danas protiv korone naši parlamentarci. Dio njih, doduše, odnosno otprilike trećina, bio je “naručen” kod liječnika točno u 13 sati, a prije nego što su se smjestili na stolce podno portreta Nenada Stazića i Željka Reinera, liječnici su im objašnjavali da će ih možda malo boljeti mjesto uboda, a kasnije možda i otekne.

U majicama za “basket”

Hrabri su bili, lica kamena, uz pokoji smiješak koji se nazirao ispod maske, redom su ogolili nadlaktice i odlučili se zaštititi od COVID-19. Internetu je, naravno, daleko najzabavnije bilo pratiti tko je kako odjeven ispod sakoa i kravate te čiji je kakav biceps, a među zamjećenijim detaljima bila je svakako tetovaža ruža u trnju predsjednika HSS-a Kreše Beljaka.

“Jugoplastika Split” natpis je na žutoj majici koju je na cijepljenje nosio SDP-ovac Arsen Bauk, a fan košarke, kao i boja sunca, očito je i stranački mu kolega Boris Lalovac, koji je cjepivo primio u majici “Street Ball Gradac”, turnira na kojem i sam u rodnom kraju ponekad zaigra “basket”. Ima li još netko tko “hakla”, nije se, barem po odjevnim predmetima, moglo vidjeti na ostalim zastupnicima, koji su u saborskoj dvorani “Dr. Ante Starčević”, kako su sami objasnili, “pružali primjer onima koji se još dvoume kad je riječ o cjepivu”.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Ako naše cijepljenje uvjeri još sto ili petsto ljudi da se cijepe, a inače ne bi, to je onda pozitivan korak – rekao je Arsen Bauk, dok je šef njegove stranke Peđa Grbin kazao kako je on sam “objektivno u rizičnoj skupini s obzirom na svoje stanje”.

– Zato i jesam ostao malo dulje, da provjere hoće li biti reakcija. Mi kao saborski zastupnici moramo pokazati da je cjepivo potrebno i da nije opasno, da potaknemo građane da se u što većem broju cijepe – rekao je Grbin, čija je stranačka kolegica Karolina Leaković bila prva koja se cijepila u Saboru. Nekoliko minuta nakon nje na redu je bio i HDZ-ovac Josip Đakić, koji je cjepivo primio unatoč tome što je među 36 sabornika koji su preboljeli virus i nisu bili na listi za procjepljivanje.

– Cijepljenje je nužno. Svatko tko stvarno želi zaštititi sebe, neka to učini. Ja sam se konzultirao s liječnikom i svi su rekli da se to može učiniti mjesec dana poslije da se ne bi ponovilo. Želim pokazati svojim primjerom da to ne boli i da je to potreba – objašnjavao je Đakić, koji je, nakon zaraze koronom lani u rujnu, dva tjedna proveo i na jedinici intenzivnog liječenja.

Ako netko hoće, može

Osim SDP-ovih i HDZ-ovih zastupnika, cijepili su se i HSLS-ovci, SDSS-ovci, a i Katarina Peović iz Radničke fronte, čiji se donedavni partneri iz zeleno-lijevog bloka na taj korak ipak nisu odlučili.

– Mi zastupnici ovo nismo tražili, to je Vlada osigurala. Naše aktivnosti u Saboru, gdje nas je iz svih područja Hrvatske puno, i mogućnost zaraze razlozi su zbog kojih smo se odlučiti cijepiti. Jednako tako i naše aktivnosti na Baniji podrazumijevaju da tamo trebamo doći i biti zdravi – rekla je SDSS-ova Dragana Jeckov, dok je Katarina Peović istaknula kako misli da Vlada nije imala namjeru privilegirati zastupnike, nego promovirati cijepljenje. Drukčijeg su ipak mišljenja bili zeleno-lijevi zastupnici, koji su poručili da su se za cijepljenje prijavili kod svojih liječnika i cijepit će se kad dođu na red, a ne dok još ima onih kojima je cjepivo potrebnije.

Na istom je tragu bio i Domovinski pokret.

– Zastupnici u Saboru nisu ugrožena skupina, eventualno oni koji su stariji od 65 godina. Mi kao jedna skupina ljudi nismo posebno ranjivi. Neprimjeren je ovaj privilegirani raspored, to je dokaz da vladajući žive u nekom paralelnom svemiru – rekao je Stjepo Bartulica. Mostovci se također nisu cijepili jer, kako kažu, “cjepivo je sada potrebno onima koji su prioritet, stariji, bolesni i zdravstveni djelatnici”. Također, poručuju, u njihovoj je stranci trećina zastupnika preboljela koronavirus te, samim time, ima imunitet. Da cijepljenje pak nema alternative te da njegov HSLS neće “jahati na valu populizma kojem svjedočimo zadnjih dana od drugih političkih aktera”, kazao je Dario Hrebak. Da su zastupnici, koji su se cijepili, nekome drugome uzeli cjepivo, ništa je drugo nego populizam i demagogija koji vladaju u Hrvatskoj.

– Do svibnja ćemo cijepiti milijun ljudi i svi će dobiti cjepivo u tri mjeseca – rekao je Hrebak pa dodao kako je važno da se zastupnici cijepe “jer ljudi ne vjeruju u institucije i ovime moraju polako vraćati to povjerenje”.

– Ako netko od vas želi to cjepivo i smatra da sam mu ja to pravo uzeto, neka se cijepi umjesto mene. Napravit ćemo neku priču od toga i opet će biti pozitivna – rekao je prije cijepljenja Dario Hrebak.