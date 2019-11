Treba delati, a ne s budalastim partizančinama gubiti vrijeme po Brezovici

SUBOTA, 2.11.

Da SDP-ovci Milanoviću stave povez preko očiju i usta, zavežu mu ruke i noge, pa ga ubace u prtljažnik i tamo drže do dana izbora za predsjednika RH, manju bi štetu napravili, nego da ga približe mikrofonima. Fino su mu rekli da u Splitu ne govori ništa protiv Hajduka, ali nije izdržao. Iz nekog razloga, učinilo mu se prikladnim izjaviti da nije navijao za Hajduk, jer je bio Titov klub.

NEDJELJA, 3.11.

Za razliku od Zoke i njegovog straha od ogromne petokrake u bivšem Hajdukovom grbu, Kolindina priča nas je potresla. U intervjuu jednoj dalekovidnici, ganula nas je do suza potresnom ispovješću. Ispričala nam je kako je pred udbinim ubojicama morala pobjeći u Ameriku i kako je na taj put nije poslao zlikovac Tito, nego njen siromašni otac mesar koji je morao dugo štedjeti da bi joj mogao kupiti kartu.

PONEDJELJAK, 4.11.

Baš u vrijeme kada je Bandić najavio 134. projekt izgradnje Dinamovog stadiona u koji se do sada ulupalo par stotina milijuna eura, ali je vrijedilo svakog centa, građani Novog Zagreba doživjeli su manju neugodnost. Naime, pukla je neka cjevčica u vodovodu i stotine tisuća ljudi ostale su bez grijanja i vode. Sada će to sve Knez Milan popraviti, pa će građani biti mirni, Najmanje mjesec dana. A onda sve ponovo.

UTORAK, 5.11.

Bože, kako su ljudi glupi i pokvareni. Samo zato što su iz neke privatne škole osjetili potrebu da našem Beri poklone školovanje u skromnom iznosu od 263 000 kuna, odmah su to proglasili za sukob interesa. To je Beru toliko razljutilo da je odmah potpisao Deklaraciju o borbi protiv korupcije. HDZ-ovci su prozvali Beru zbog stipendije. Oni to mogu. Kod njih nema korupcije.

SRIJEDA, 6.11.

Šokantan rasplet utakmice u Maksimiru, otkrio nam je neobična nova nogometna pravila. Dinamovci nisu imali pojma da 15 sekundi prije kraja nije dozvoljeno opaliti laktom u lice protivničkog golmana u vlastitom kaznenom prostoru. Bjelica je na to totalno poludio i zamolio Mamića da iz Međugorja nekako sredi da iduće utakmice sudi neki pošteniji sudac, recimo Željko Širić. S njim nikada nije bilo problema.

ČETVRTAK, 7.11.

Veliki dan za borce protiv antifašizma u Hrvatskoj! Saborski odbor za ratne veterane, predložio je da Dan antifašističke borbe više ne bude državni praznik. Bravo, momci! Treba delati, a ne s budalastim partizančinama gubiti vrijeme po Brezovici. Zatražili su i na to da je komunizam veći problem od nacizma i fašizma. Izgleda da general Glasnović nije utaman u Saboru držao lekcije na tu temu.

PETAK, 8.11.

Ma što se ovo događa! Samo dan nakon što su hrabro izašli pred puščane cijevi antifašista, naši junaci iz Odbora za ratne veterane, povukoše prijedlog da se ukine partizanski praznik. Plenki ih optužio za pošast detuđmanizacije, jer je taj praznik uveo Franjo Tuđman. Pokušalo mu se objasniti da je to Franjo morao zbog proklete Europe, ali nije pomoglo, tako da ćemo ipak silom ostati antifašistička zemlja.