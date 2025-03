'Tko je dao dozvolu za ovu smrtonosnu rupu?' Klub radio bez dozvole, vlasnik pokušao pobjeći

Vidjeli smo da je počeo gorjeti dio stropa. Počelo se dimiti, ali nitko nije shvaćao što se događa. Odjednom su počeli panično vikati da izađemo van i u svoj toj panici nismo vidjeli gazimo li jedni po drugima... Samo smo se pokušavali nekako spasiti, ispričao je novinarima mladić koji je uspio na vrijeme pobjeći iz plamenom zahvaćenog noćnog kluba Puls u makedonskim Kočanima, gdje je u noći na nedjelju poginulo najmanje 59 osoba, među kojima i nekoliko maloljetnika.

Još 150 osoba je ozlijeđeno, 45 ih je kritičnom stanju, pa se strahuje da broj žrtava nije konačan. Danas je preminuo i vozač hitne pomoći Ile Gočevski koji je prevozio ozlijeđene. Nakon toga otišao je kući odmoriti se, no više se nije probudio. Sumnja se da je požar izazvala pirotehnika koju je donio član benda DNK koji je te večeri nastupao u klubu. Neki od članova tog popularnog makedonskog benda također su među poginulima, neki su stradali kad su se vratili pomoći ozlijeđenima. Život je izgubio i policijski službenik koji je u Pulsu bio službeno, zbog nedozvoljene trgovine drogama i maloljetnika koji nisu smjeli biti u klubu. - Čuo sam eksploziju i krov se urušio. Svi smo pojurili prema izlazu – dodao je drugi preživjeli mladić, dok je jedna djevojka opisala kako su u panici padali jedni preko drugih. Nju je izvukla policija, no prijateljica iz razreda je poginula. - Samo su jedna vrata bila u funkciji. Obično je gužva, ali sada je bila baš velika. Nisu tražili osobne iskaznice – rekla je za N1. U Kočanima, općini s oko 20.000 stanovnika, danas su zastave zbog sedmodnevne žalosti spuštene na pola koplja. Nije to veliko naselje, pa kažu da gotovo da nema obitelji koja nema nekog poginulog ili ozlijeđenog.

"Draga djeco, ne mogu vjerovati svojim očima i ušima da vas više nema. Ne mogu zaboraviti trenutak kada ste bili u 9. razredu, kada sam vam bila učiteljica, kada ste sjedili zajedno u istoj klupi. Nikola, drago dijete, tvoj osmijeh i predanost uvijek su me oduševljavali. Od jučer mi u ušima odzvanja tvoja recitacija pjesme 'Kada sam volio Deniciju', koju smo vježbali za školsku priredbu..." Tako se od bivših učenika, mladića Nikole i Mateja, koji su također poginuli u požaru, oprostila učiteljica Elena Nakova. - Spaljeni, smrskani, ugušeni, većina ih je umrla od opeklina, neki od strujnog udara. Umrla su naša djeca – kazao je za DW mještanin Vlatko Zdravkov. Kočani se, veli, generacijama neće oporaviti od tragedije. Među poginulima su i posjetitelji iz Štipa, Probištipa, Vinice, Skoplja, Strumice... Prema informacijama iz makedonskih medija, u trenutku požara u klubu oko 2.40 sati bilo je oko 500 ljudi, dvostruko više nego što je prodano ulaznica. Premijer Hristijan Mickoski rekao je da je to što se dogodilo u Kočanima "masovno ubojstvo" koje je netko dopustio zbog zarade i korupcije.

- Došli smo do podatka da je u 2024. godini izdano ukupno 12 dozvola za kabaree. Sada možete pretpostaviti koliko klubova radi u državi, a mi ne znamo koji imaju dozvole. Očito da nitko nije radio svoj posao – istaknuo je. Noćni klub je radio bez dozvole, imao ih je samo za 2021. i 2023. godine. Blagojčo Georgiev, koji je prije nekoliko godina bio angažiran u osiguranju kluba, rekao je da je tada vidio niz nepravilnosti i vlasniku kluba ukazivao na njih. Primjerice, na izolaciju od najjeftinijih materijala i spužvom. - Duša me boli, dvije godine moji ljudi su osiguravali diskoteku. Gazda je pohlepan, takav ne postoji, toliko voli novac. Rekao sam mu: 'Alo, dolaze djeca od 15 godina', a on kaže: 'Alo, neka ostave novac da zaradimo.' Tko je dao dozvolu za tu rupu od diskoteke? Tko je provodio inspekcije? Osobno sam prijavljivao da unutra ima gomila maloljetnika. Pričam o sustavu, ne o pojedincima – rekao je Georgiev. Vlasnik je pokušao pobjeći iz Sjeverne Makedinije, no uhićen je. Osumnjičeno je još 19 osoba. Među uhićenima su vlasnik kluba Dejan Jovanov Deko, bivša državna tajnica Razmena Čekić Đurović i bivši ministar gospodarstva Kreshnik Bekteshi. Noćni klub u bivšem skladištu tepiha navodno je radio s krivotvorenom licencom. Načelnik Kočana Ljupčo Papazov podnio je ostavku. Iz moralnih razloga, kaže.

Hrvatska, Grčka, Rumunjska, Slovenija, Švedska, Litva, Mađarska, Luksemburg i Norveška odmah su odgovorile na poziv za pomoć za evakuaciju 15 pacijenata s teškim opekotinama koji je uputila Sjeverna Makedonija aktivirajući Mehanizam EU za civilnu zaštitu. Kako je najavljeno, u Zagreb će stići četvero pacijenata, dva lakše i dva teže ozlijeđena, koje će se smjestiti u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Prema riječima premijera Andreja Plenkovića, helikopteri Hrvatske vojske danas bi trebali krenuti po njih. - Takav je dogovor i komunikacija s makedonskim vlastima - rekao je danas Plenković koji je nazvao kolegu Mickoskog i izrazio sućut. Nekoliko desetaka teško ozlijeđenih osoba prevezeno je i u Grčku, Bugarsku, Srbiju, Tursku...

Prosvjed ogorčenih građana

Odmah nakon nesreće u nedjelju, Koordinacijski centar EU za odgovor na hitne situacije uspostavio je kontakt s tijelima civilne zaštite u Sjevernoj Makedoniji kako bi ponudio solidarnost i potporu. Luksemburg je već evakuirao nekoliko pacijenata u Mađarsku, a Rumunjska prevozi pacijente u Litvu. EU sada koordinira prijevoz ostalih pacijenata u zemlje koje su ponudile liječenje. U Kočanima je danas održan i prosvjed ogorčenih građana. Među okupljenim građanima bio je i otac koji je u rukama držao fotografiju svog mrtvog 21-godišnjeg sina. - Unuku su odvezli u Sofiju na liječenje od opeklina po licu i tijelu - rekao je novinarima djed i nabrajao tko je sve od rodbine, susjeda i prijatelja stradao. Identifikacija žrtava je otežana jer nisu pronađene ili pak su izgorjele osobne iskaznice.