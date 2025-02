Tragedija u Južnoj Koreji: Tri osobe poginule u urušavanju na gradilištu, pojavila se snimka katastrofe

Tri su osobe poginule, a pet ih je ozlijeđeno u utorak nakon urušavanja na gradilištu autoceste u južnokorejskom gradu Cheonanu, izvijestila je novinska agencija Yonhap. Pojedinosti o nesreći nisu bile poznate, ali je televizijska kuća YTN emitirala snimku koja prikazuje građevinu visokog mosta kako se ruši u Cheonanu, južno od glavnog grada Seula.

Vršitelj dužnosti predsjednika Choi Sang-mok pozvao je na mobilizaciju svog raspoloživog osoblja i resursa za spašavanje svih nestalih osoba i osiguravanje mjera kako bi se spriječila daljnja šteta, priopćio je njegov ured.

A viaduct section of an expressway under construction near Cheonan, South Chungcheong Province has collapsed. 8 workers are reported to be buried under the rubble.

