STRAVIČNA NESREĆA

Tragedija na otoku Rabu: Radnik poginuo nakon pada tereta s viljuškara

Šibenik: Policija kontrolira promet na glavnim prometnicama
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Helena Šupraha/Hina
13.11.2025.
u 13:15

Policijski službenici su u suradnji s nadležnim  inspektorom zaštite na radu obavili očevid, a nadležna inspekcija rada, u suradnji s policijom, nastavlja s utvrđivanjem okolnosti ovog događaja, naveli su iz policije.

Na otoku Rabu poginuo je 57-godišnji radnik, koji je stradao pri padu tereta s viljuškara i preminuo na mjestu nesreće, izvijestili su u četvrtak iz Policijske uprave primorsko-goranske.  Iz policije su izvijestili da je jučer na području otoka Raba, prilikom pada tereta s viljuškara, smrtno stradao 57-godišnji hrvatski državljanin te je, unatoč pruženoj liječničkoj pomoći, preminuo na mjestu događaja.

Policijski službenici su u suradnji s nadležnim  inspektorom zaštite na radu obavili očevid, a nadležna inspekcija rada, u suradnji s policijom, nastavlja s utvrđivanjem okolnosti ovog događaja, naveli su iz policije. 

Ključne riječi
PU primorsko-goranska radnik tragedija

Kupnja