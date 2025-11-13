Tragedija na otoku Rabu: Radnik poginuo nakon pada tereta s viljuškara

Na otoku Rabu poginuo je 57-godišnji radnik, koji je stradao pri padu tereta s viljuškara i preminuo na mjestu nesreće, izvijestili su u četvrtak iz Policijske uprave primorsko-goranske. Iz policije su izvijestili da je jučer na području otoka Raba, prilikom pada tereta s viljuškara, smrtno stradao 57-godišnji hrvatski državljanin te je, unatoč pruženoj liječničkoj pomoći, preminuo na mjestu događaja.

Policijski službenici su u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite na radu obavili očevid, a nadležna inspekcija rada, u suradnji s policijom, nastavlja s utvrđivanjem okolnosti ovog događaja, naveli su iz policije.