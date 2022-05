Tornado pogodio Njemačku: Najmanje jedna osoba poginula, vjetar čupao stabla i srušio vrh crkve

Najmanje jedna osoba poginula je u velikoj oluji koja je u petak poslijepodne pogodila sjeverozapadnu Njemačku, a hitne službe prijavile su oko 40 ozlijeđenih, od kojih je 10 teško ozlijeđeno

Osim grmljavinskog nevremena, to je područje pogodio i tornado koji je napravio veliku štetu na domovima i infrastrukturi.

- Tijekom grmljavinskog nevremena, tornado je u petak poslijepodne povukao put razaranja od zapada prema istoku kroz sredinu Paderborna u smjeru istočnih dijelova grada - priopćila je policija, prenosi Fenix Magazin.

Vatrogasna brigada također je izvijestila o sumnji da je u Lippstadtu i Paderbornu prošao tornado, a glasnogovornik vatrogasne službe kazao je kako u gradovima ima uništenih krovova i srušenih stabala.

Prometna linija na nekim je dijelovima zatvorena zbog granja i drveća na tračnicama, a pogođen je i regionalni i međugradski promet, dok se vlakovi preusmjeravaju.

Large and damaging tornado in northwest Germany 🇩🇪 today



