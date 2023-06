Top-lista hitova s Krematorija i janjeće tripice za prvaka Igora Jovićevića

KAKO JE NOGOMET POBIJEDIO RAT

Halo, Kijev (lipanj 2023.)

Mrtvi se broje na tisuće. Na desetke tisuća.

Svaki dan se ubija radi ubijanja.

Dronovi lete umjesto ptica.

Sirene za uzbunu zamijenile glazbu. Milijuni u izbjeglištvu.

Ali nogomet se u inat igra. Prvenstvo Ukrajine traje.

Igor Jovićević upravo je osvojio titulu sa Šahtarom. I plasirao se direktno u Ligu prvaka.

– Pobijedili smo Dnjipro 3:0 i praktički osigurali naslov prvaka Ukrajine. Imamo 8 nedostižnih bodova fore. A svuda okolo granate… Noću se slabo spava. Uzbune su dio života. Samo noćas 50 je dronova letjelo prema Kijevu. Protuzračna obrana je efikasna i presreće ih. Dva su prošla i usmrtila nekoliko ljudi.

– Pa kako trenirate?

– Pod uzbunama se igra i trenira. Ja spavam u podrumu na madracu. Nigdje praktički nisi siguran. Prvenstvo je srećom na kraju. U Šahtaru je i Neven Đurasek koji je dobrim igrama doprinio osvajanju naslova prvaka.

– Slijede pripreme i Liga prvaka?

– Nakon kraćeg odmora koji ću provesti s familijom i prijateljima u Zagrebu idemo na pripreme u Rotterdam.

– Pojačanja?

– Čim je u Ukrajini započelo s pucnjavom oni najbolji su raskinuli ugovore sa Šahtarom. Njih devet, većinom Brazilci. Prodali smo za 100 milijuna eura Mudrika u Chelsea. Domaću ligu mogli smo izgurati s igračima koje imamo. Za Europu će nam trebati pojačanja.

– Konkretno?

– Objektivno, tko će normalan doći u rat da bi igrao nogomet? Morat ćemo se snalaziti s onim što imamo. Valja mi nešto iskemijati.

– Prošlu sezonu bili ste senzacija Lige prvaka.

– Dobili smo Leipzig u gostima, remizirali dva puta s Celticom, igrali 1:1 s Realom. Na toj utakmici Ridiger je izjednačio u zadnjim sekundama. S ta tri boda otisnuli bismo se u završnicu Lige prvaka. U europskoj ligi eliminirali smo Francuze, ali više, sa siromašnim kadrom igrača, nismo mogli. Pritom smo kao domaćini igrali u Varšavi.

– Šahtaru očito treba trener mađioničar?

– Baš tako. Ni sam ne znam kako smo to sve izvukli u Europi i Ukrajini, u nemogućim uvjetima.

– Vidim na profilu ti je tatina slika ispod koje piše "Hvala ti na svemu."

– On je uvijek uz mene. Imam osjećaj da je tu i da mi šapće što trebam učiniti u najkritičnijim trenucima. On, mama Sanja i obitelj moja su najveća potpora.

– Zagreb, Dinamo…?

– Jedva čekam da sletim u svoj rodni grad za koji me vežu najljepše uspomene. Zagreb je moja baza. A Dinamo klub moje ljubavi, djetinjstva i radosti. Otišao sam kao trener iz Maksimira u trenutku kad je titula prvaka bila riješena. Tko zna, možda se jednom i vratim. Ali vjeruj, ništa nije teže nego biti trener Dinama. Tata je za plave odigrao 450 utakmica. Ja sam odrastao u Maksimiru iz kojeg sam se otisnuo u Madrid. Kad je Dinamo u pitanju, to je iznad sporta, to su emocije. Plavima čestitam na novom naslovu, a Igoru Bišćanu od srca želim da igramo zajedno u Ligi prvaka.

– Kad se vratiš, častim te filekima.

- Veseli me. Reci Vlahi da na terasi Saloona spremi janjeće.

Čekamo te, Igore.

Tebe i mamu Sanju.

Sa željom da završi taj okrutni i besmisleni rat.

I da nogomet postane najvažnija stvar na svijetu.

A ne samo sporedna.

Jebale vas puške i tenkovi.

Dajte nam lopte i golove.

ANDRIJA JARAK VIŠE NIJE NAJVEĆI BAKSUZ

Krematorij (lipanj 2023.)

Više ne vrijedi kletva: "Dabogda ti Andrija Jarak došao pod prozor!"

Sad je puno, puno gora: "Dabogda ti Mario Ćužić puštao glazbu!"

Valja mi sad to objasniti.

Mario je moj dugogodišnji prijatelj. Kolega. Nastradao u čistki starih kadrova.

S novinarskih zadataka "potjerali" ga na Krematorij.

Da pušta glazbu. DJ za mrtve.

O'š glazbu za poznate, o'š za nepoznate. Ma za koga god o'š.

Kad je u veljači hajdučku obitelj ostavio veliki navijač Hajduka Petar Jozelić, naš DJ dvaput je pustio pjesmu:

Kada umrem umotan u bilo

Na Poljud odnesite mi tilo

Ispod nek vijori barjak na kom piše

Hajduk živi vječno

Bog i nitko više

Jozelićeva sina to je posebno dirnulo.

Želio je upoznati čovjeka koji je, kad su bijele latice letjele u ponor Krematorija, drugi put pustio Cocu.

– Kako ne'š za čovika koji je imao hajdučko srce veće od Marjana – objasnio mi je Mario.

Kažem mu poslije:

– Ta Hajdukova himna jedna je od najmilijih našem prijatelju Zdravku Mamiću. Pjevao sam mu je više puta po želji. Uvijek bi me dodatno nagradio.

Naime, Mario odlično pjeva i svira gitaru. Čovjek štimunga. Šoumen.

Bio sam na mnogim feštama koje je začinio.

Sad je, kako rekoh, DJ na Krematoriju. Uredno radi svoj novi posao. I s veseljem ublažuje tugu pokojniku najmilijih.

– Još me uvijek zovu iz Teniskog i Nogometnog saveza da nešto pofotkam. Uzmem dio godišnjeg i to odradim.

– Lakše je s bolovanjem to riješiti.

– U životu nisam ni dana bio na bolovanju.

Zamolio sam ga da za "Tajne putnih pića" sastavi top-listu glazbenih narudžbi za pokojnike.

Hitove s Krematorija.

Top lista Krematorista:

1. "Krist na žalu"

2. "Ima jedna duga cesta"

3. "Fala"

4. "Otiš'o je s mirisima jutra"

5. "Ave Maria" (Bocelli)

6. "Majko jedina" (Škoro)

7. "Odlazak" (Arsen)

8. "Moj lipi anđele"

9. "Oči u oči"

10. Air (J. S. Bach) i Adagio (Albinoni)

KAKO JE SLAVICA POSTALA RONALDOVA GEORGINA

Pri Zvoncu (lipanj 2023.)

Vjerovali ili ne, na ulaznim vratima restorana Pri zvoncu, jedne od najpopularnijih gastronomskih oaza, piše: "Oprez! Pas je dobar. Čuvaj se gazdarice!"

Čitajuć' upozorenje gostima se razvlače usta u osmjeh.

To je samo uvertira.

U ambijent i klopu koja ih u restoranu mog prijatelja Draška očekuje.

Ulaze sretni. Izlaze još sretniji.

Kako je "opasna" gazdarica Međimurka, možete naručiti i meso iz tiblice.

I još puno toga finog.

Često svratim na dobar gutljaj crnog.

Ovog puta razlog je bio ročkas drage mi Katarine Galović.

O njezinu druženju s Davidom Copperfieldom u Americi pisao sam u knjizi "Tajne putnih pića", u kojoj je opisano kako je najvećem iluzionistu objašnjavala gdje se nalazi Slavonija.

– David nije imao pojma ni gdje je Hrvatska, a sad zna i gdje je Slavonski Brod – kaže Ina koja je poslije ročkasa spakirala kofere i odletjela za Kopenhagen.

– Dobila sam ponudu za posao koja se ne odbija – objasnila je.

Njena mama Slavica zaključila je bilježničku karijeru. Otisnula se u zasluženu mirovinu.

A s prijateljicama na odmor u Madeiru.

– Slikala se mama s Ronaldom – zafrkavaju Slavicu djeca i pokazuju fotku na kojoj je uz brončani kip poznatog nogometaša.

Nakon dvije runde pića prozvaše je Georgina.

Smijemo se.

A Georgina tuguje jer kćerkica ode u bijeli svijet.

Mama k'o mama.

Tata Tomo i ja ostajemo na dodatnoj putnoj.

Prisjećamo se puno znanih lica koje smo sretali Pri zvoncu.

Od Zdravka Čolića, Mile Elegović, Damira Borasa, Tvrtka Stipića, Kruške, Ante Gele do poznatih nogometaša, političara, TV voditelja, doktora…

Restoran za dušu.

A tek klopa.

I obavezna putna.