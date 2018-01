Tomašević u Vladi s Plenkovićem i Jandrokovićem: Hoće li odstupiti?

Požeško-slavonski župan Alojz Tomašević došao je u petak ujutro u zgradu Vlade, gdje bi se, kako se pretpostavlja, trebao sastati s premijerom i predsjednikom HDZ-a Andrejem Plenkovićem.

Tom prilikom nije davao izjave, a malo nakon njega ušao je i predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković.

Premijer Plenković u četvrtak, upitan o županu Tomaševiću (HDZ) protiv kojeg je DORH podigao optužnicu zbog nasilja u obitelji i ozljede, rekao je kako od njega očekuje da podnese ostavku na svoju dužnost.

"To sam mu rekao i rekao sam to javno. To je i stav stranke i sada, kada je pokrenut postupak, tu nema nikakve dileme", kazao je.

Dodao je da Tomašević ne može ostati župan jer to "nije realno, nije dobro za tu županiju, ni za njega ni za HDZ".

Tomašević je nakon sastanka izašao bez komentara za javnost.

