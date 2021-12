Tolušić: Drago mi je ako OLAF ili USKOK rade izvide

U Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova došao sam u siječnju 2016., a mjesec dana kasnije raspisan je natječaj kojega su stručne službe ministarstva očito pripremale godinu dana i više prije nego sam ja došao. Prvi je natječaj, naime, bio već raspisan 2015. u vrijeme gospodina Grčića pa poništen. Kad sam ja došao natječaj je proveden i odabrana tvrtka Omega Software. I to je to. I ako USKOK ili OLAF rade neke izvide meni je to apsolutno drago i podržavam to, i nadam se da ću kad sve ispitaju isto tako izaći van i reći da je sve super i da ja i dalje nisam ocrnjen kao što jesam već po stoti put – kazao je sinoć bivši ministar regionalnog razvoja, kasnije i poljoprivrede Tomislav Tolušić, nakon što je u javnosti objavljeno kako je pod istragom europskih tužitelja.

Podsjetimo, s natječajem teškim 5,8 milijuna kuna, a kasnije još nekoliko njih kad je na čelu bila Gabrijela Žalac, krenuo je biznis informatičke tvrtke Omega Software, koje je Miroslav Škoro naveden kao jedan od osnivača i članova društva, pisali su mediji. Portal 24sata objavio je kako je Tolušić pod istragom OLAF-a i zbog vinarije za koju je iz vinske omotnice za ulaganja u vinarije i marketing vina dobio bespovratnih 2,5 milijuna eura iz EU fondova prema pravilniku kojega je osobno potpisao, a proziva ga se i da je, kako bi mogao konkurirati na natječaju za jednu od mjera ruralnog razvoja, posadio pa povadio trsove iz novog vinograda. Ima li izvida i na tu temu, pitali smo, no Tolušić kaže kako on to "stvarno ne može znati, nema blage veze".

Iz Ministarstva poljoprivrede neslužbeno doznajemo kako ni od njih, a ni od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koja formalno objavljuje natječaje, nisu izuzeti nikakvi dokumenti koji bi se ticali vinske omotnice i Tolušića. U vrijeme kad je se o tome prvi puta pisalo u javnosti, a digli su se i oporbenjaci, istražitelji ministarstva provjeravali su, ne samo Tolušića nego 20-ak raznih subjekata koji su se također tada spominjali, tvrdi naš izvor, dok obrada prijava na natječaju za sadnju novih vinograda, na kojega se također prijavio Tolušić, još nije ni počela.

Iz Ministarstva regionalnog razvoja poručili su jučer kako ne mogu komentirati radnje istražnih tijela. Ni Uskok i EPPO nemaju komentara o tome da li se nad Tolušićem provode izvidi. Bivši HDZ-ov potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, nakon što je napustio politiku bacio se u obiteljski biznis i danas je vlasnik OPG-a Terra Slavonia koji proizvodi vino znakovitog brenda "Apolitico".