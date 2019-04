'To je uobičajeno. Ostaci se presvlače i polažu u novi lijes'

– Čim ste se počeli raspitivati o iskapanjima episkopa iz crkve, odmah su, ma možda sat vremena nakon što ste bili u Plaškom, došli iz Eparhije gornjokarlovačke i “pospremili” drveni i limeni sarkofag te ostatke odjeće episkopa koje su iskopali iz crkve. Sve su maknuli u utorak navečer, valjda da narod ne vidi sramotu – kazao nam je Svetozar Radmanović koji živi u blizini Saborne crkve Vavedenja Presvete Bogorodice u središtu Plaškog iz koje su, po odluci episkopa gornjokarlovačkog Gerasima Popovića, u petak iz kripte u crkvi iskopana tijela episkopa koja su u grobnici bila više od stotinu godina.

Kako su nam dojavili mještani, u svojim su automobilima došli svećenici iz Karlovca i uz pomoć nekih ljudi izvukli limene ljesove iz kripte u crkvi, “pajserima” ih otvorili i iz njih izvadili kosti pokojnika te ih automobilom odvezli prema Karlovcu, odnosno, po onome što je rečeno mještanima, u manastir u Donjem Budačkom pokraj Krnjaka.

– Kao hajduci su došli i bez poštivanja ikakvih crkvenih pravila, volje naroda, ali i pokojnih episkopa koji su htjeli biti pokopani u crkvi u kojoj su služili, jer se to tako tada radilo, odnijeli posmrtne ostatke. Sablaznili su nas sve kada su nakon tog, zapravo vandalskog čina, pokraj crkve, na kiši, vjetru, suncu, ostavili drveni i limeni lijes, umjetnička djela, izrezbarena, nastala u vrijeme Austro-Ugarske, zajedno s ostacima odjeće u kojoj su bili episkopi. Sve je to stajalo vani, uz crkvu, sve dok se vi novinari niste počeli raspitivati o toj temi. Sramota! Pa to se tako ne radi, valjda postoji neki red, ljudski odnos prema tim pokojnicima. I da to napravi netko tko je glavni svećenik svima nama u ovom kraju – kažu nam mještani Plaškog koji, osim bivšeg zvonara Svetozara, i dalje ne žele reći svoja imena jer se, kažu, boje episkopa Gerasima koji, dodaju, očito može raditi što ga volja.

Nemalo ih je iznenadilo i objašnjenje cijele situacije koje smo zatražili od episkopa gornjokarlovačkog Gerasima Popovića. U srijedu nam je odgovorio na e-mail:

– Poštovani, to je uobičajena procedura. Uklanja se stara odjeća i truli sanduci, zemni ostaci presvlače se u nove odežde i polažu u novi lijes te vraćaju na staro mjesto. Sve je spremljeno i ništa se ne nalazi izvan crkve, odnosno hrama – piše u odgovoru s e-mail adrese episkopa Gerasima.

Na naše ponovno pitanje da nam objasni znači li to da se posmrtni ostaci episkopa nalaze u crkvi u Plaškom te da nisu odvezeni u Donji Budački, kamo su premješteni prema riječima svjedoka mještana, dobili smo sljedeći odgovor:

– Nisu odvezeni. U Plaškom su sasvim sigurni – odgovor je episkopa Gerasima.

Zatražili smo objašnjenje crkvenih znalaca koji su nam rekli da ovdje nema govora o “uobičajenoj proceduri”, nego o vandalskom činu pojedinca.

– Da se i radi “presvlačenje” tijela pokojnika, to se radi nad izloženim tijelima svetaca, ne nad ukopanim, ali i za to postoji procedura; to se radi u crkvi, a ne na polju, pod misom, mole svećenici odjeveni u svečane odore, mole i vjernici, sve se radi s velikom pažnjom i pijetetom prema izloženom tijelu. Odjeća se spaljuje, tako i ljesovi, a ne odbacuju uz crkvu, kao što to rade lopovi – doznajemo.

Mještani podsjećaju i da je isti episkop Gerasim prije nekoliko godina, gotovo na isti “hajdučki” način iskopao i u Donji Budački odnio posmrtne ostatke episkopa Teofana Živkovića s groblja u Plaškom, iako je on u oporuci inzistirao da bude pokopan u Plaškom. Navodno su i posmrtni ostaci vladike Lukijana Mušickog, koji je pokopan na groblju Dubovac, završili u Donjem Budačkom. I to smo upitali episkopa Gerasima, no odgovor na to pitanje nismo dobili.