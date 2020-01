Tko sve želi biti novi šef HDZ-a? Izazivači Plenkovića već su se javili

Ako se u vrhu HDZ-a ozbiljno i kalkuliralo s pomicanjem termina za unutarstranačke izbore izvan statutarnih rokova, nakon izjava Branka Bačića i Gordana Jandrokovića da Andreju Plenkoviću mandat na čelu stranke istječe sredinom travnja, nestala je svaka podloga za takve kalkulacije.

Podrška na vagi

Izbori za čelnog čovjeka stranke održat će se, dakle, do sredine ožujka, a potvrda ove informacije označila je “startni pucanj” za otvorenu unutarstranačku pretkampanju. Potvrdile su to i izjave Plenkovićevih izazivača, iz kojih proizlazi da bi se nasuprot aktualnom predsjedniku HDZ-a ipak mogla stvoriti široka fronta koja će tražiti promjenu smjera stranke. Oko “alternativne opcije”, međutim, još je puno nepoznanica.

VIDEO Bačić u studiju Večernjeg: Unutarstranački izbori u HDZ-u će biti najdemokratskiji u Hrvatskoj

– Kad god budu raspisani izbori, alternativa ovom vodstvu HDZ-a je spremna te će članice i članovi stranke imati mogućnost birati između ljudi koji predstavljaju kontinuitet i ljudi koji će predstavljati alternativu – poručio je Davor Ivo Stier, jedan od Plenkovićevih izazivača.

Stier je, uz Miru Kovača, još uvijek jedini koji je javno najavio kandidaturu za šefa stranke, no nakon gubitka predsjedničkih izbora u javnost izlazi sve više Plenkovićevih kritičara. Ovih dana oglasio se i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji se i prije sukobljavao s vodstvom stranke, uglavnom oko nečinjenja pravosudnih tijela kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina. I Penava smatra da je Plenković stranku odveo u krivom smjeru i udaljio je od birača na desnici. Najavio je i da će se kandidirati za višu poziciju u stranci, no zasad nema odgovora hoće li to biti pozicija šefa HDZ-a.

Zasad su nejasne i ambicije Milijana Brkića, koji je još u izbornoj noći nakon poraza Kolinde Grabar-Kitarović izjavio da su birači poslali poruku iz koje stranka treba izvući pouke. Brkić je i jedini na posljednjoj sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke od Plenkovića zatražio da jasno kaže kada će biti unutarstranački izbori, što je bila izravna rukavica u lice šefu stranke, koji je svojim izjavama tih dana dodatno podgrijavao nagađanja da bi HDZ na unutarstranačke izbore mogao tek nakon parlamentarnih.

Brkić se, međutim, nakon toga nije izjasnio koji su mu daljnji potezi, kao ni hoće li podržati alternativnu opciju o kojoj govori Stier pa stranački kuloari govore da “Vaso još uvijek važe”. A Brkić je na glasu kao čovjek s izuzetno jakom stranačkom bazom, zbog čega se u stranačkim kuloarima nagađa kako bi upravo njegovo svrstavanje u tabore “kontinuiteta ili promjene”, o kojima govori Stier, moglo igrati odlučujuću ulogu u ovim izborima.

Uzajamna podrška

Na Plenkovićevu stranu izrijekom su zasad snažno stali Gordan Jandroković i Branko Bačić te nekolicina ministara koje se otprije doživljava kao pouzdanike predsjednika stranke. Da će na izborima u HDZ-u podržati Plenkovića, otvoreno su, tako, najavili Marko Pavić i Mario Banožić. Hvali ga i Tomo Medved, dok Josip Aladrović i Milan Kujundžić diplomatski poručuju da “zasad” uživa njihovu potporu.

– Plenković me osobno imenovao u Vladu i, dok radimo kvalitetan posao, postoji njegova podrška meni i moja njemu – kaže Aladrović.

Kujundžić, pak, poručuje da u ovome trenutku apsolutno podržava Andreja Plenkovića na čelu stranke, a nakon unutarstranačkih izbora, kaže, podržavat će onoga tko demokratskim i poštenim putem pobijedi. Ministar prometa Oleg Butković pragmatično najavljuje da će za šefa HDZ-a podržati onoga za koga procijeni da HDZ-u može osigurati pobjedu na parlamentarnim izborima. Pritom iznosi i vlastitu viziju kako bi trebao izgledati šef HDZ-a. A to je, kaže, onaj koji će osigurati “da HDZ ostane stranka desnog centra, da se usidri u desnom centru”.

– Tamo nas je usidrio i dr. Franjo Tuđman, takvi smo dobivali parlamentarne izbore. To znači da smo osim desnog centra grabili i više od toga – poručio je Butković, a pitanje je koliko je u takvom opisu idealnog šefa HDZ-a moguće prepoznati Andreja Plenkovića.

Butković je u sadašnjem poretku potpredsjednik HDZ-a, koji se na sjednicama stranačkih tijela ni do sada nije libio kritizirati pojedine odluke vrha stranke. No kakve su njegove ambicije, hoće li se svrstati uz neki od blokova ili i sam “puca” na najvišu poziciju, zasad je nepoznato.