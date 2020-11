Tko je supruga američkog predsjednika? Joe ju je prosio pet puta prije nego što je rekla 'da'

Jill Biden, supruga novoizabranog predsjednika Joea Bidena, preferira da je se oslovljava s dr. Biden, a ne kao prvu damu, i to ne samo zbog njezinih akademskih titula (poslije magisterija iz engleskog jezika doktorirala je znanost obrazovanja), već i zato što smatra da gđa Biden ostaje Neilia, prva Joeova supruga.

U Neilijin automobil, u kojem je bilo još troje njihove djece s kojima je odlazila kupiti božićno drvce, udario je kamion. Bilo je to 18. prosinca 1972. Neilia je poginula zajedno s jednogodišnjom kćeri Naomi, a nesreću su preživjeli trogodišnji Beau (umro 2015. u 47. godini od tumora na mozgu) i dvogodišnji Hunter.

Počela kao konobarica

Dvije godine poslije te tragedije Bidenov brat organizirao je sastanak s Jill Jacobs koja se tek rastala od supruga Billa Stevensona koga je upoznala još u gimnaziji. Jill i Joe vjenčali su se 1977., a 1981. rodila se njihova kćer Ashley. Jill, koja je u međuvremenu doktorirala, napustila je svoj posao na dvije i pol godine kako bi se posvetila kćeri. Radila je kao nastavnica engleskog jezika u višim školama te je držala tečajeve maloljetnim pacijentima psihijatrijske bolnice.

Od 1993. do 2008. bila je nastavnica engleskog jezika na Delaware Technical & Community Collegeu, a od 2009. profesorica engleskog na Northern Virginia Community Collegeu te je tako bila prva žena koja je nastavila raditi plaćeni posao dok joj je suprug bio potpredsjednik SAD-a. Utemeljila je neprofitnu organizaciju Biden Breast Health Initiative, suutemeljitelica je programa Book Buddies, kao i Biden Foundationa te je aktivna u udruzi Delaware Boots on the Ground i s Michelle Obama je osnivačica Joining Forces.

Foto: JIM BOURG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Democratic 2020 U.S. presidential nominee Joe Biden and his wife Jill wave to the crowd at his election rally in Wilmington Democratic 2020 U.S. presidential nominee Joe Biden and his wife Jill wave to the crowd after speaking at his election rally, after the news media announced that Biden has won the 2020 U.S. presidential election over President Donald Trump, in Wilmington, Delaware, U.S., November 7, 2020. REUTERS/Jim Bourg JIM BOURG

Počela je raditi s 15 godina, i to kao konobarica dok je pohađala Upper Moreland High School gdje je 1969. diplomirala. Njezina majka Bonny Jean Jacobs bila je kućanica. U veljači 1970. udala se za Billa Stevensona, bivšeg igrača američkog sveučilišnog nogometa te je uzela njegovo prezime. Doktorirala je 2007. na sveučilištu Delaware kada je imala 55 godina.

Porijeklom Sicilijanka

Opisivala je 2010. za Vogue prvi susret s Joeom.

– Ja sam izlazila s momcima u trapericama i majicama, a on je došao u sportskoj jakni i mokasinkama. Pomislila sam: to neće funkcionirati – ispričala je Jill, a Joe je o njoj kazao kako mu je vratila život i omogućila mu da počne ispočetka te je zbog nje pomislio da bi mu obitelj mogla ponovno biti cijela. No Joe ju je trebao pet puta pitati hoće li se s njime vjenčati prije negoli je ona odgovorila “da”.

Poslije dvoipolgodišnje pauze Jill je nastavila raditi i nije prestala ni kada je Biden postao Obamin potpredsjednik. Jill je podrijetlom Talijanka, odnosno njezini djed i baka su sa Sicilije, iz mjesta Gesso pokraj Messine. Gesso ima oko 500 stanovnika i svi su, dakako, navijali za Bidena. Njezin djed po ocu Domenico Giacoppo rođen je u tome mjestu 1898. Došao je u Ameriku sa svojim ocem kada je imao samo dvije godine i kasnije je postao Dominic Jacobs. U Gessu živi Jillina rođakinja Caterina Giacoppo s kojom sada žele razgovarati svi novinari.

– Nisam znala da imam tako važnu rođakinju, ali sada kada je njezin muž postao predsjednik, stvarno sam sretna i uzbuđena. Nadam se da će Jill doći u posjet – govori Caterina Giacoppo.

U crkvi Sant’Antonio Abbate u Gessu koncem 19. stoljeća oženio se pradjed Jill Biden Placido Giacoppo. Otišao je u SAD, a slijedili su ga supruga Angela i četvero djece: Antonio, Natalina, Giovannina i Domenico. Kao svi talijanski iseljenici, stigao je brodom iz Napulja do Ellis Islanda ispred New Yorka. Jill je u lipnju ove godine objavila knjigu “Joey: Priča o Joeu Bidenu” u kojem ga opisuje kao hrabrog dječaka bez obzira na to što je patio zbog mucanja i zbog toga bio žrtvom bullyinga.

