Analitičar Vidmarović: Kalinjingrad je možda najopasnija točka nakon Ukrajine

Analitičar Branimir Vidmarović gostovao je u specijalnoj emisiji Večernjeg TV 'Rat u Ukrajini' gdje je komentirao stanje u Ukrajini. Emisiju je vodila novinarka Lana Kovačević.

Na pitanje kakvo je stanje na terenu, kazao je da se malo toga zna i da nema nekih izvještaja o probojima i okupaciji Kijeva i drugih gradova.

- Kao da je rat prešao u fazu kad je teže voditi borbe na terenu i teže ostvarivati uspjehe. Očigledno je da se ukrajinska vojska uspjela regrupirati i stati barem u obranu Kijeva i da stvori time probleme za ruski prodor. Rusija pokušava probiti Kijev. Za sada u Kijevu nema urbanog ratovanja, ali cijeli dan stižu vijesti o lokalnim borbama. Nema nikakvih konkretnih informacija.

Napominje kako je ovo vrijeme pomoglo ukrajinskoj vojsci da se organizira.

- Došlo je do mobilizacije. Daje se oružje lokalnom stanovništvu. Ovo je jedan svojevrsni predah. Blitzkrieg se nije dogodio. Zelenski je postupio vrlo hrabro i mudro sa svoje strane što nije ustuknuo i ostao je u Kijevu te šalje snimke od tamo. To iznimno utječe na moral građana. Njega je ruska vlast podcjenjivala. Mislili su da je estradna zvijezda i da će pobjeći glavom bez obzira. On je odbio prijedloge drugih zemalja, a to je imalo važnu ulogu.

Na pitanje je li Putinov poziv ukrajinskim vojnicima na pobunu znak da on sam ima problem na terenu, poznati analitičar potvrđuje kako se s tom tezom slaže.

- Vjerojatno je naišao na poteškoće i na ovaj način pokušava demoralizirati otpor i inicirati obojenu revoluciju u samom Kijevu. Isto tako, to može biti procjena da je bolje izbjeći žrtve u samom Kijevu.

Smatra kako bi Turska odluka o blokadi tjesnaca u Crnom moru bila važna odluka, ali i riskantna.

- Imate onda moguću konfliktnu situaciju u Crnom moru i pokušaj razbijanja te blokade. Obratio bih pažnju na drugo potencijalno problemsko područje, a to je bila Kalinjingrad, a to je eksteritorijalna jedinica Rusije koja je u Europskoj uniji okružena NATO zemljama. S obzirom na zatvaranje zračnog prostora, ograničenje telekomunikacija i ostala ograničenja koja će uslijediti to je možda najopasnija točka nakon Ukrajine jer Rusija može ići u rješavanje blokade na vojni način. A onda smo na pragu sukoba Rusije i NATO zemalja - kaže Vidmarović i dodaje: - Ne bih htio širiti paniku, ali mislim da smo onda na pragu još veće i opasnije eskalacije.

Na pitanje što u toj situaciji, odgovara: - U toj situaciji nema nikakvih mjera osim vojnih mjera. U toj situaciji samo NATO snage uz pomoć SAD i priprema na najgore jer to nije više fikcija, to je nešto što se može dogoditi.

Smatra kako bi pregovori odgovarali i Ukrajini, ali i Rusiji. Napominje kako je važno gdje bi se održali pregovori i pod kojim uvjetima.

- Koridor za diplomaciju postoji, ali je jako uzak. Putin očekuje da će se njemu Zelenski pokloniti, a Zelenski mora odabrati trenutak. Mislim da bi trebali ići preko Kine. Jedino bi Kina mogla imati značajan utjecaj na Moskvu, ali ne da je prisili već da glasno sugerira prekid vatre.

Smatra kako Kina kalkulira jer se ne žele uplesti u NATO-ovu politiku, no napominje kako je Ukrajina strateški važna za Kinu te da je u interesu Pekinga da dođe do prekida vatre.

- Stižu glasine da Zelenski apelira da se Ukrajina primi u EU. Poljska je podržala taj prijedlog. To je nešto što može pomoći jer otvara prostor za pretpristupne fondove. To bi moglo i gospodarski pomoći Ukrajini. Mi znamo da Rusija nema problema s članstvo u EU. Vojni neutralitet je dobra odluka za Ukrajinu. Nadam se da će mimo procedure primiti Ukrajinu u Europsku uniju.

Govoreći o prosvjedima u Rusiji, napominje kako ruska vlada najavljuje stroge mjere protiv onih medija i ljudi koji će prikazivati krivu sliku o ratu.

- Ovo se smatra ratno stanje i za Rusiju - dodaje analitičar Vidmarović.

Komentirajući odbijanje Kazahstana da pošalje vojnike, navodi kako je Kazahstan članica Organizacije kolektivne sporazumu i da poštuju pravni okvir jer nema agresije na Rusiju.

- Nema pravne osnove da bilo tko bez veze ulazi u taj sukob. Kazahstan je pragmatični igrač. Svi tako razmišljaju u Centralnoj Aziji.

