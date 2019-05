Tko je Mislav Kolakušić: 'Moji roditelji su me učili kako se voli Hrvatska'

Jedno od najvećih iznenađenja današnjih izbora za Europski parlament, barem prema izlaznim anketama, je bivši sudac Mislav Kolakušić, koji je u odnosu na predizborne ankete ostvario puno bolji uspjeh te s ovim rezultatima ima mandat u EP-u. Međutim, treba pričekati službene rezultate.

Mislav Kolakušić ranije ovaj tjedan objavio je kako je podnio Državnome sudbenom vijeću (DSV) ostavku na dužnost suca Trgovačkoga suda.

- Pokušao sam unutar pravosuđa u svih 20 godina učiniti sve da zaštitim imovinu građana Republike Hrvatske, podnosio sam kaznene prijave Uskoku, gdje i malo dijete vidi da se radi o kaznenome djelu, i sve je to rezultiralo apsolutno ničime. Hrvatskoj nedostaje pravde, morala i jednakosti i zato sam odlučio napustiti sud jer postoji samo jedno mjesto s kojega možete promijeniti Hrvatsku, a to je Vlada i 76 mandata u rukama - rekao je tom prilikom Kolakušić.

U javnosti je poznat po svom zalaganju za borbu protiv korupcije te je predsjednik udruge Antikorupcija.

- U pravosuđu je korupcija ogromna. Meni nije nitko davao mito, taj bi bio jako hrabar ili lud - poručio je u emisiji Nedjeljom u 2 u ožujku.

- Moji roditelji su me učili kako se voli Hrvatska, što znači društvena odgovornost. Hrvatska je došla u situaciju kada je gospodarstvo uništeno - rekao je Mislav Kolakušić.

- Potrebne su nam hitne promjene, ogromne reforme su nam potrebne - dodao je.

Kako se navodi u njegovom životopisu na stranici Antikorupcije, rođen je 15. rujna 1969. godine u Zagrebu, gdje je završio i Srednju školu Upravnog smjera te 1997. godine Pravni fakultet. Pravosudni ispit položio je 2000.

Bio je sudski vježbenik na Trgovačkom sudu u Zagrebu, u pravnoj struci ima i iskustvo rada na Općinskom sudu u Zagrebu, Županijskom sudu u Zagrebu od 1998. do 2000., bio je sudski savjetnik na Trgovačkom sudu u Zagrebu 2000., radio je i na Upravnom sudu...

Osim toga bio je i glasnogovornik Upravnog suda od 2009. do 2011. godine, posrednik za radne odnose istog suda od 2005. do 2011., te predsjednik Udruge hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika od 2006. do 2011.