VIDEO Čečenski dobrovoljci postavili zasjedu na ruskom teritoriju: Ubijena dvojica vojnika

Ukrajinska obrambena obavještajna služba objavila je video koji prikazuje čečenske dobrovoljce, koji se bore na strani Oružanih snaga Ukrajine, u zasjedi na kamion ruske vojske. Zasjedu je čečenska jedinica postavila na ruskom teritoriju, na cesti između ukrajinske granice i sela Sereda u belgorodskoj regiji.

Snimka pokazuje napad na ruski vojni kamion Ural prilikom kojeg je ubijen i određeni broj ruskih vojnika. Ruski kanali navode kako je riječ o dvojici vojnika koji su se nalazili u kabini kamiona. To je dokaz kako i dalje traju upadi na ruski teritorij, no do sada to nisu bile čečenske jedinice nego ruske dobovoljačke snage koje se bore na strani Ukrajine.

VIDEO Zasjede čečena na ruskom teritoriju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Akhmed Zakayev, predsjednik Vlade Čečenske Republike Ičkerije u egzilu, rekao je ranije kako se pet čečenskih dobrovoljačkih jedinica bori na strani Ukrajine, snage nekoliko stotina boraca. Većinom je riječ o sinovima i unucima boraca iz Prvog ili Drugog čečenskog rata. Zna se da je u ukrajini aktivan bataljun Džohara Dudajeva, nazvanom po prvom postsovjetskom predsjedniku neovisne Čečenije te bataljun šeika Mansura, blizak islamističkim skupinama. Također, više tisuća Čečena ratuje na ruskoj strani.

VEZANI ČLANCI: