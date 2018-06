Titulu bi trebala dobiti i Pippa - evo zašto i kako

Princ Harry i Meghan Markle nedavnim su vjenčanjem od kraljice dobili službene titule - vojvoda i vojvotkinja od Sussexa. Na isti način titule su dobili i Harryjev brat William i njegova izabranica Kate Middleton, koji su postali vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea. A titulu bi trebala dobiti i Kateina sestra Pippa Middleton - ali na potpuno drugačiji način, i u ne tako bliskoj budućnosti.

Naime, Pippin suprug James Matthews sin je Davida Matthewsa, biznismena koji od 2008. godine posjeduje imanje Glen Affric u Škotskom visočju, zahvaljujući čemu nosi titulu Lord od Glen Affrica. Kad David umre, imanje kao i titulu naslijedit će James kao najstariji sin, a Pippa će postati - lady od Glen Affrica. No s obzirom na to da obitelj nije službeno dio britanske aristokracije koju čine vojvode, markizi i baroni, javnost je neće tako zvati.

David Matthews inače se nedavno našao u središtu skandala - u ožujku je u Francuskoj optužen za silovanje maloljetne osobe, što on niječe. Prijava je podnesena lani, a slučaj se navodno dogodio tijekom 1998. i 1999. godine.

Pippa Middleton je diplomirala englesku književnost na Sveučilištu u Edinburgh. Bila je zaposlena na pola radnog vremena u obiteljskoj tvrtki, a 2012. izdala je knjigu pod nazivom "Celebrate: A Year of Festivities for Family and Friends", iz čijeg se naslova može zaključiti da je posvećena organizaciji slavlja za obitelj i prijatelje. Za to je dobila oko 400.000 funta.