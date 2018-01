Iskopali tijelo budističkog svećenika nakon 2 mjeseca. Ovo nitko nije očekivao

Preminuli budistički redovnik čije je tijelo ekshumirano dva mjeseca nakon što je pokopan radi održavanja budističke ceremonije šokirao je znanstvenike i nakon što su otkrili da se "smiješi".

Luang Phor Pian umro je u studenom prošle godine u Bangkoku na Tajlandu u 92. godini, a fotografije s ekshumacije obilaze svijet jer Luang izgleda kao da je umro i ostao nasmiješen, piše thesun.

Luang Phor Pian većinu života proveo je religiozno, služeći duhovnom guruu u Lopburi, a nakon što je umro, njegovo tijelo vraćeno je u hram u kojem je služio.

