Tijekom svađe gurnula izvanbračnog supruga. On pao, glavom udario o pod i umro

Žena (54) sumnjiči se za nanošenje teške ozlijede sa smrtnom posljedicom, zbog čega je ŽDO Varaždin, nakon što ju je ispitao, pokrenuo istragu. Sumnjiči ju se da se 9. listopada u u jednom mjestu u Koprivničko-križevačkoj županiji, sukobila s izvanbračnim suprugom (78). Prvo su se posvađali, a u nekom trenutku sukob je postao i fizički pa se sumnja da je 54-godišnjakinja odgurnula 78-godišnjaka i to tako da je on pao. Pri padu je glavom udario o pod i teško se ozlijedio, a težina ozlijede je bila takva da je na mjestu preminuo.

Nakon što je ispitana na tužiteljstvu, 54-godišnjakinja je dovedena pred suca istrage Županijskog suda u Varaždinu radi određivanja istražnog zatvora. Tužiteljstvo je tražilo da ju se pritvori zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, a njihov je prijedlog sudac istrage i prihvatio pa je 54-godišnjakinji određen jednomjesečni istražni zatvor.