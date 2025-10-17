Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 17
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TEŠKA OZLJEDA SA SMRTNOM POSLJEDICOM

Tijekom svađe gurnula izvanbračnog supruga. On pao, glavom udario o pod i umro

Dom zdravlja i Hitna pomoć u Metkoviću
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
17.10.2025.
u 07:48

Tužiteljstvo je tražilo da ju se pritvori zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, a njihov je prijedlog sudac istrage i prihvatio pa je 54-godišnjakinji određen jednomjesečni istražni zatvor

Žena (54) sumnjiči se za nanošenje teške ozlijede sa smrtnom posljedicom, zbog čega je ŽDO Varaždin, nakon što ju je ispitao, pokrenuo istragu. Sumnjiči ju se da se 9. listopada u u jednom mjestu u Koprivničko-križevačkoj županiji, sukobila s izvanbračnim suprugom (78). Prvo su se posvađali, a u nekom trenutku sukob je postao i fizički pa se sumnja da je 54-godišnjakinja odgurnula 78-godišnjaka i to tako da je on pao. Pri padu je glavom udario o pod i teško se ozlijedio, a težina ozlijede je bila takva da je na mjestu preminuo.

Nakon što je ispitana na tužiteljstvu, 54-godišnjakinja je dovedena pred suca istrage Županijskog suda u Varaždinu radi određivanja istražnog zatvora. Tužiteljstvo je tražilo da ju se pritvori zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, a njihov je prijedlog sudac istrage i prihvatio pa je 54-godišnjakinji određen jednomjesečni istražni zatvor.
Ključne riječi
teške ozljede Nasilje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još