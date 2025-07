Talijanski brodar vodi sudske bitke s Hrvatskom zbog linija na Jadranu

Talijanski brodar Caronte & Tourist Isole Minori sa Sicilije, koji s tridesetak brodova pokriva trajektne linije u Mesinskom tjesnacu prevozeći godišnje sedam milijuna putnika, još od 2018., nakon što je to zakonski omogućeno strancima, pokušava dobiti neku trajektnu liniju za prijevoz putnika na hrvatskom Jadranu. Malo je reći da se to čini kao Sizifov posao. Što više novca i energije ulažu kako bi udovoljili zahtjevima hrvatske administracije za pomorski promet, bez obzira na neuspjehe, to su uporniji. U tu su svrhu u lipnju 2019. u Rijeci registrirali tvrtku C&T Minor Islands, te je, ne sumnjajući u pozitivan ishod u dobivanju potrebnih suglasnosti, njihov trajekt “Giuseppe Franzo” 2. srpnja 2019. isplovio iz Messine za Rijeku. Dosad su utrošili već pozamašna financijska sredstva, među ostalim vodeći i brojne sporove s našim institucijama. Nacional je pisao o tome da su 2020. USKOK-u čak prijavili “zločinačko udruženje” predvođeno ministrom Olegom Butkovićem, tvrdeći da on i čelni ljudi riječke Lučke kapetanije i Lučke uprave, Županijske lučke uprave Cres te ravnateljica Agencije za obalni linijski pomorski promet (AZOLPP), trguju utjecajima i zloupotrebljavaju svoj položaj i ovlasti kako bi pogodovali državnom monopolistu Jadroliniji, čiji je šef tada bio HDZ-ov David Sopta. Naime, kad su 2019. tražili suglasnost za komercijalnu trajektnu liniju Rijeka – Porozina, ispostavilo se da im se to ne može omogućiti bez maritimne studije, što nije bila prepreka za Jadrolinijin trajekt Bol. Pristanište Porozina rekonstruirano je 2009. i ŽLUC je bio dužan izraditi maritimnu studiju pa je talijanski brodar pokrenuo inspekcijski nadzor u kojem je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture utvrdilo da je propust ŽLUC-a što nije izrađena maritimna studija, ali da ta povreda ne predstavlja rizik za sigurnost plovidbe zbog koje bi trebalo zatvoriti luku Porozina. Iz Ministarstva su reagirali na navode iz prijave USKOK-u ističući da ministar Butković nije spriječio talijanskog brodara da uspostavi liniju Rijeka – Porozina, te da suglasnost daje AZOLPP s tim da Ministarstvo nema saznanja o povredi prava i interesa tražitelja suglasnosti. Demantirano je i da Jadrolinija drži monopol jer još 12 brodara sudjeluje u prijevozu putnika i vozila na Jadranu, te je dodano da je AZOLPP dužan “sve postupke koji se tiču sklapanja ugovora o javnoj usluzi provesti zakonito i transparentno”. USKOK je, doznajemo, odbacio kaznenu prijavu.