Svjedokinja: Mijenjali smo ugovor jer bi to bila netransparentna privatizacija

Vesna Trnokop, bivša predsjednica Uprave JANAF-a, svjedočila je na zagrebačkom Županijskom sudu u nastavku suđenja za aferu Ina-MOL. U sudnici nije bilo okrivljenika, jer se Zsoltu Tamásu Hernadiju, šefu MOL-a, sudi u odsutnosti, dok se Ivo Sanader oporavlja od operacije koljena. Svjedokinja je iskazivala o tome kako je početkom 2000-ih bio potpisan ugovor između JANAFA i ruske tvrtke Jukos, te kako se ponovo pregovaralo jer ugovor nije bio dobar.

- Prema tom ugovoru, JANAF je trebao transportirati pet milijuna tona nafte, dok je Jukos trebao investirati oko 20 milijuna dolara. No ako do transporta nafte ne bi došlo, Jukos je trebao ući u vlasničku strukturu JANAF-a, što je bilo neprihvatljivo i netransparentno da ruska privatna tvrtka ulazi u vlasničku strukturu državne tvrtke. To bi bila netransparentna privatizacija, pa smo ponovo pregovarali - kazala je svjedokinja.

Dodala je da je na tim sastancima sretala i Imru Fazekaša. Prvo ga je upoznala kao predstavnika Jukosa, a kasnije je na sastanke dolazio s predstavnicima MOL-a.

- Čak mi je dao i podsjetnicu na kojoj je pisalo da radi za MOL - kazala je svjedokinja.

Fazekaš je inače, prema optužnici, bio neka vrsta posrednika preko kojeg je na račun Ježićeve švicarske tvrtke uplaćeno mito za Sanadera. On je razgovarao s direktorom Ježićeve švicarske tvrtke te mu je govorio da dolazi u ime MOL-a. Hernadijeva obrana predložila je da se provede niz dokaza kojima bi se trebali provjeriti navodi iskaza Ježića. USKOK je dobio rok do 30. rujna da se o tome očituje, nakon čega će sud odlučiti prihvaća li te dokazne prijedloge. Na toj raspravi 30. rujna, treba biti saslušano troje svjedoka, a među njima i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.