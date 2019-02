Svjedok Milan Bandić: Ja sam tata Zagreba i nikada ne čitam ono što potpisujem

- Kao gradonačelnik, koji je kako ste sami rekli, šef grada, vi dosta toga ne znate - kazala je u jednom trenutku sutkinja Maja Štampar Stipić zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću. On se jučer pojavio na zagrebačkom Županijskom sudu, kako bi svjedočio u aferi Nadstrešnice. U tom postupku USKOK tereti Davora Jelavića, Vesnu Lubin, Petka Gavrilovića, Mladena Siketića i Antuna Fabeka za zloporabu tešku 12 milijuna kuna. Prema optužnici sporan je bio posao oko postavljanja 600 nadstrešnica u Gradu Zagrebu.

Bandić je, u na momente vrlo teatralnom stilu iskazivao kako je on gradonačelnik Zagreba već 19 godina i šest mandata, a ustvrdio je i da je “tata Zagreba”, te da ga vodi “manirom dobrog poduzetnika”. Kazao je i da je “šef dobro uigranog orkestra, koji radi sve po propisima i pravilima”, što se usput budu rečeno ne bi dalo naslutiti iz 10-ak sudskih postupka koji se trenutačno na zagrebačkom Županijskom sudu vode, što protiv Bandića što protiv njegovih suradnika, upravo zbog načina na koji upravljaju Zagrebom. No možda najšokantnije što je Bandić jučer u sudnici izgovorio odnosilo se na ugovore koje potpisuje.

- Ne čitam ugovore koje potpisujem, a tjedno ih potpišem 1000. Nikada ih ne čitam i nikada ne bi dobio izbore da ih čitam, jer bih stalno bio u uredu, a ne na ulici. Te ugovore dobijem parafirane od svojih stručnih službi - kazao je Bandić. Osim što ne čita ništa što potpisuje, Bandić je kazao i da se ne raspituje za probleme jer ga to ne zanima, a zanimljiv odgovor dao je Tonćiju Petkoviću, zamjeniku ravnateljice USKOK-a, kada ge je ovaj upitao je li išta znao o aferi Nadstrešnice. - Ne, ništa - odgovorio je Bandić. - Pa to je bilo u svim medijima - kazao je tužitelj. - Ne čitam medije - odgovorio je Bandić. - A znate li da je zbog nadstrešnica ministarstvo provodilo nadzor te izradilo nalaz? To je malo ozbiljnije štivo od medija - kazao je tužitelj. - Ne znam i nisam čitao taj nalaz - kazao je Bandić.

No u prave kontradiktornosti gradonačelnik je upao kada mu je sutkinja Maja Štampar Stipić predočila promemoriju vezano za sastanak na kojem su, proizlazi iz zapisnika, bili on i Jelavić. Tamo se raspravljalo o projektnoj dokumentaciji Gredelja za postavljanje nadstrešnica i to 20 dana prije no što je uopće objavljen javni natječaj za to. Gredelj je na koncu taj posao dobio, a Bandić je prvo potvrdio da mu je ime navedeno u zapisniku, da bi potom naveo: - Možda je netko krivo sastavio zapisnik. Nisam ni zapisničar ni pročelnik. Što vam je tu čudno? Kada ga je sutkinja pita je li uobičajeno da se ime neke tvrtke spominje i prije no što je dobila posao na natječaju, Bandić je odgovorio da nije, pa je dodao: - Mogle su se na tom sastanku spominjati i neke druge tvrtke. No ne znam. Moguće je da ja na tom sastanku nisam bio, već da je bio moj zamjenik, iako piše u zapisniku da sam bio. Taj zapisnik nije formalan, to je čisti umjetnički dojam, nešto što treba podsjetiti ljude na određene poslove. A ja sam više na ulici no u uredu.

Potom je dodao da bi se sjećao da je bio na sastanku, te je kazao da je njegov posao bio da da nalog za izgradnju nadstrešnica i to po uvjetnima jednakima za sve. Odgovarajući na pitanja sutkinje kazao je da nije znao za nepravilnosti, izvantroškovničke troškove, a isto tako nije znao ni jesu li pojedine tvrtke poslovale s gradom. Stalno je isticao da on i njegovi suradnici poštuju zakone, a upitan da pojasni što se događa ako se utvrde neke nepravilnosti, odnosno bi li on o njima bio izviješten te tko bi ga izvijestio, Bandić je kazao: - Izvijestio bi me nadležni pročelnik. Ako me nije izvijestio, nepravilnosti nije bilo, a ja nisam proročica Pitija pa da sve to znam.

