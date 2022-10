Svijet bez lidera: Istok drže despoti, a na Zapadu su isluženi političari i politički početnici

U velikim svjetskim krizama obično se javljaju dva tipa ličnosti, jedan koji krizu izaziva, najčešće zbog megalomanije i nerealnih ambicija, kako to čini Vladimir Putin u Ukrajini, i drugi, koji krizu ne mogu riješiti a da na silu ne odgovaraju silom. Postoji i treći tip, ali on još nije nastupio u najvećoj krizi od Drugog svjetskog rata; to su ličnosti s autoritetom i s idejama koje će, kad dođe vrijeme, završiti krizu; njih još nema na vidiku. Zasad podjela ide po ravnoj crti: s jedne su strane agresori, a s druge, s nekim izuzecima, svi ostali koji se protiv agresije bore, ovako ili onako.