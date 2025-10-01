Svi i dalje govore o rješenju s dvije države, ali evo zašto je ono nemoguće

Val priznanja Palestine kao države dao je novi politički zamah prema mogućem mirovnom rješenju s dvije države, Izraelom i Palestinom, koje bi relativno mirno koegzistirale jedna kraj druge. Ali taj se zamah brzo ispuhao. Dio tog zamaha bila je i Međunarodna konferencija o mirnom rješenju palestinskog pitanja i provedbi dvodržavnog plana, koju su tijekom okupljanja svjetskih državnika na Općoj skupštini UN-a u New Yorku organizirale Francuska i Saudijska Arabija. Dio je tog zamaha i prijedlog Europske komisije o suspenziji preferencijalne trgovine između EU i Izraela, o čemu se države članice i dalje ne mogu dogovoriti. Hrvatska se, kako neslužbeno doznajemo iz tih strogo zatvorenih rasprava iza zatvorenih vrata u Vijeću EU, drži na stavu "ni v rit ni mimo". Odnosno, drži se kao da još proučava prijedlog Komisije pa ne govori ni za ni protiv, niti da joj možda ne bi smetalo ako bi se svi drugi složili i izglasali kakve-takve restriktivne mjere EU prema Izraelu. Možda je to i hrvatsko skrivanje iza Njemačke, jer Njemačka će teško promijeniti proizraelski stav. Ali, Hrvatska nije ni među zemljama koje prate Njemačku u protivljenju, primjerice, onog dijela prijedloga koji bi uveo europske sankcije protiv najekstremnijih izraelskih ministara. Pet država članica ne podržava taj dio sankcija, ali Hrvatska nije među njima.
Ako ćemo sasvim iskreno, mogućnost rješenja s dvije države zapravo je uništena onog dana kad je Hamas izveo napade na Izrael, koji su pokrenuli taj novi rat
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Otvorena u veljači, a i dalje zjapi poluprazna. Prodavači razočarani: 'Loše je to napravljeno'
Stiže sibirska anticiklona: Nakon blagog zahladnjenja stiže veliko, bit će i snijega
Poznati Hrvat dugo živi u Izraelu: Vidim što je sve izgovorio predsjednik RH i čudim se...
VIDEO Odjeknula šokantna izjava Putina: 'Vodimo pravednu bitku. Naši borci i zapovjednici kreću u napad'
Želite prijaviti greške?
Napadaju starije, maltretiraju vršnjake, lažu i urlaju: 'I nasilna djeca i njihovi roditelji moraju odgovarati'
Projekt OCTOPUS: Kreće masovna proizvodnja dronova, ovaj model bit će temelj europskog 'zida dronova'
'Proizvođače čeka 'crni' Božić, a građane nova poskupljenja mesa, mlijeka i prerađevina'
Otvorena u veljači, a i dalje zjapi poluprazna. Prodavači razočarani: 'Loše je to napravljeno'
Još iz kategorije
Demokrati su otužni dok inzistiraju na dvostranačju koje je Trump pokopao
Veći dio američke javnosti, osobito demokratske, razočaran je jer smatra da se demokrati ne suprotstavljaju dovoljno odlučno Trumpovim politikama
Priče o 'građanskom ratu' u Americi samo su priče, daleko su od zbilje
U bogatim i dobro uređenim zemljama građanski ratovi ne izbijaju čak ni kada su političke tenzije na vrlo visokoj razini
Prijeti nam velika ugroza ako i Grmoja traži da nas sud štiti od Porezne uprave
Obrazloženje predloženih izmjena Općeg poreznog zakona daje povoda za katastrofična tumačenja o tome da će nam Porezna uprava upadati u privatnost
Hrvati, Bošnjaci i Srbi u BiH napokon oko nečega složni: rata neće biti
Srbiju kao najveću prijetnju BiH vidi 42% Bošnjaka, 40% Hrvata i tek manje od jedan posto Srba. U najvećem broju, 42 posto, Srbi opasnost vide u Americi unatoč upornim pokušajima vladajućih u RS-u da se predsjedniku Donaldu Trumpu dokažu kao simpatizeri i prijatelji. Hrvatska dobro stoji jer samo po dva posto Bošnjaka i Srba u svom zapadnom susjedu vidi prijetnju.
Milanović jedini nije osudio mađarski napad niti ga povezao s ruskom naftom
U Hrvatskoj su i vlast i oporba reagirali jednako, svi su ovaj mađarski napad nedvosmisleno povezali s ruskom naftom, osudili Mađare, svi samo ne i Zoran Milanović. Jer Milanović je očito u ovome u sukobu interesa.
Milivoj Solar, o životu i smrti u hrvatskoj književnosti
Profesor Solar smjestio me je u "Književni leksikon", premda u njemu nema pisaca moje ni nekoliko starijih generacija, i premda ni u hrvatskoj, ni u bosanskoj akademskoj literaturi nije mogao naći gotovo nijednog obrazloženja da bi takvo što trebao učiniti
Presuda je poniženje i sramota za Sarkozyja i Francusku, ali i za cijeli Zapad
Jedini francuski čelnik koji je u povijesti francuske Republike poslan u zatvor prije Sarkozyja bio je maršal Pétain
Crni kolovoz: Kako je eksplodirala netolerancija prema kršćanstvu u Europi
Sekularizacija, koja je trebala otvoriti prostor slobode, nerijetko se pretvara u ideologiju isključivanja
Već 350 tisuća mladića nije prošlo vojnu obuku. Tko će nas braniti
Prvi skup protiv vojnog roka okupio je više golubova nego prosvjednika. Očito da većina Hrvata shvaća da 15 tisuća profesionalnih vojnika sada nije dovoljno