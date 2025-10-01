Naši Portali
Tomislav Krasnec
Tomislav Krasnec

Svi i dalje govore o rješenju s dvije države, ali evo zašto je ono nemoguće

01.10.2025. u 07:17

Ako ćemo sasvim iskreno, mogućnost rješenja s dvije države zapravo je uništena onog dana kad je Hamas izveo napade na Izrael, koji su pokrenuli taj novi rat

Val priznanja Palestine kao države dao je novi politički zamah prema mogućem mirovnom rješenju s dvije države, Izraelom i Palestinom, koje bi relativno mirno koegzistirale jedna kraj druge. Ali taj se zamah brzo ispuhao. Dio tog zamaha bila je i Međunarodna konferencija o mirnom rješenju palestinskog pitanja i provedbi dvodržavnog plana, koju su tijekom okupljanja svjetskih državnika na Općoj skupštini UN-a u New Yorku organizirale Francuska i Saudijska Arabija. Dio je tog zamaha i prijedlog Europske komisije o suspenziji preferencijalne trgovine između EU i Izraela, o čemu se države članice i dalje ne mogu dogovoriti. Hrvatska se, kako neslužbeno doznajemo iz tih strogo zatvorenih rasprava iza zatvorenih vrata u Vijeću EU, drži na stavu "ni v rit ni mimo". Odnosno, drži se kao da još proučava prijedlog Komisije pa ne govori ni za ni protiv, niti da joj možda ne bi smetalo ako bi se svi drugi složili i izglasali kakve-takve restriktivne mjere EU prema Izraelu. Možda je to i hrvatsko skrivanje iza Njemačke, jer Njemačka će teško promijeniti proizraelski stav. Ali, Hrvatska nije ni među zemljama koje prate Njemačku u protivljenju, primjerice, onog dijela prijedloga koji bi uveo europske sankcije protiv najekstremnijih izraelskih ministara. Pet država članica ne podržava taj dio sankcija, ali Hrvatska nije među njima.

Palestina Izrael Benjamin Netanyahu

