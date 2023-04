Svestrana profesorica uvela izborni predmet na kojem je svako mjesto popunjeno, svi žele na njega

Ona nije jedna od onih nastavnica ni profesorica koja tek odradi svoj posao i ode kući, nije ni ona koja se priključuje inicijativama drugih - ona inicira. Nove predmete, nove izazove za učenike, nova znanja i nova poznanstva koja će koristiti ili već koriste njezini učenicima. A oni to itekako znaju cijeniti jer se na fakultativnom predmetu Financijske pismenosti koji je, Zlata Paštar, profesorica I. zagrebačke gimnazije, pokrenula prije sedam godina do sada priključilo gotovo dvjestotinjak učenika. Uče o štednji, potrošačkim pravima, dionicama, kriptovalutama, kamatama, ali i kako ispisati uplatnice, popuniti obrasce kao i pisati molbe za stipendije i motivacijska pisma za zapošljavanje preko učeničkog servisa. Sve to u korist svojih učenika iako joj fakultativni predmet kojeg je predložila školi, a škola joj dala punu podršku i potporu nije jedina obveza na poslu. Ova svestrana profesorica uz spomenuti predmet, predaje Sociologiju, etiku, politiku i gospodarstvo, izbornu sociologiju svjetske religije i ne misli da je pretrpana poslom, niti da se ne može organizirati za sat, niti se žali na administraciju - to je, štoviše ne sprječava da svojim učenicima ponudi više.

- Imam sreću jer s ljubavlju radim svoj posao. Vjerujem da dobar dio onoga što se radi u školama, od fakultativnih predmeta, vannastavnih aktivnosti, brojnih akcija koje se događaju u školi i u razgovoru s drugim kolegama iz drugih škola vidim da se sve svodi na entuzijazam nekoliko kolega koji pokreću. U cijelom sustavu postoji dobar dio nastavnika koji se priključuje takvim inicijativama, ali i dobar je dio onih koji ne žele sudjelovati niti biti motivirani. Imam sreću što radim u odličnoj školi u kojoj podržavaju ovakve aktivnosti, nikada se nije dogodila situacija da nisam podržana za ideju. Pozitivna sam i želim vjerovati i da se u cjelokupnom sustavu cijeni moj rad i trud, najbitnije mi je kako se taj rad odrazi na moje učenike - kazala je profesorica Paštar.

Kroz fakultativni predmet i ranijih je godina vodila svoje učenike na edukativna putovanja, a i ove je godine pronašla sponzore koji će financirati odlazak 50 - tak učenika u Italiju na edukacije o financijskoj pismenosti. Kaže ima stotinu novih ideja, ali od financijske pismenosti učenika neće odustati. Učenike od svega najviše zanima štednja, no motivira i činjenica da gimnazijalci kroz takve predmete iskazuju i interes za poduzetništvo. Uz rad u školi ova profesorica sudjelovala je u povjerenstvu za odlučivanje praga prolaznosti iz sociologije na državnoj maturi, ali i ocjenjuje učeničke ispite iz sociologije, i politike i gospodarstva na tom velikom ispitu za sve srednjoškolce. Uostalom rezultati sociologije na ispitima državne mature godinama su lošiji, do lani kada se trend zbog promjene same forme ispita počeo mijenjati na bolje.

- Učiti, učiti i učiti, to je sva tajna za uspješno rješavanje ispita na državnoj maturi. Svaki moj sat je ujedno i priprema za državnu maturu. Kada završi nastava za maturante, ja uvijek napravim popis učenika koji su na maturi prijavili predmete koje predajem i za njih, svojom dobrom voljom napravim nekoliko sati ponavljanja. Ponavljanje je ključ svega - poručuje ova profesorica koja će i ove godine ispratiti svoju generaciju maturanata na putu u visokoobrazovni svijet.

Između ostalog, upravo u toj školi, u svim ostalim, kao i u predmetima koje predaje profesorica Paštar, nema odstupanja od zaključene i dobivene ocjene na državnoj maturi, a kako poručuje upravo ona, obrazovni sustav itekako bi trebao vrednovati rad nastavnika i profesora jer sama ističe - ne rade svi nastavnici isto i jednako.