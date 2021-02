Svakodnevno im ulicom prolazi i do 500 kamiona

Mještani koji žive u naseljima uz Državnu cestu D2, od Iloka pa sve do Vukovara, godinama upozoravaju na problem teških kamiona koji prometuju ovom cestom i ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu pa i samih građana.

Srušio reklamu, pa pobjegao

Do sada je bilo više slučajeva da su kamioni uslijed neprilagođene brzine i uvjeta na cestama slijetali s ceste, pa i uzrokovali prometne nesreće. U utorak oko 15 sati dogodio se posljednji takav slučaj kada je u Šarengradu, nedaleko od Iloka, kamion slovenskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao vozač iz Srbije, prešao na suprotnu stranu ceste i pri tome uništio reklamu vinarije “Srijemska kapljica” koja se nalazi ispred obiteljske kuće Maria Kovčalije.

– Uništio mi je reklamu i zamalo napravio još veće zlo. Poslije svega vozač nije ni stao, nego je pobjegao i nastavio voziti dalje. Zaustavila ga je policija na drugom kraju sela, a onda sam i ja automobilom došao tamo. Malo smo se prepirali, a on me je, nakon što je otišao do kamiona i nešto uzeo, udario i slomio mi nos. Pretpostavljam da je uzeo bokser – rekao je Kovčalija govoreći o incidentu.

Zbog udarca je zatražio liječničku pomoć i u vukovarskoj bolnici gdje mu je dijagnosticirana fraktura nosne kosti, a najavljuje da će zatražiti i nadoknadu štete.

– Ovo je zapravo bila sreća u nesreći jer smo 20 sekundi prije baš na tome mjestu bili susjed i ja. Ušli smo u dvorište kada se to dogodilo. Da smo kojim slučajem ostali vani, ubio bi nas obojicu. Izgleda da bi netko trebao stradati pa da država konačno nešto napravi u vezi s tim – ističe Kovčalija. Dodaje da je ovo samo jedna u nizu prometnih nesreća koju uzrokuju kamioni koji svakodnevno prometuju ovom državnom cestom.

– Tijekom 24 sata ovom cestom prođe i po 400 – 500 kamiona koji najčešće voze puno brže od dozvoljenog. Maksimalna propisana brzina kroz selo je 40 km/h, a oni voze i po 100 km/h. Ne možemo noću spavati, sve se trese, otpadaju pločice, kuće pucaju… Zar je to normalno? Pritom nitko ništa ne čini. Tražimo od države da se nađe način da se riješi ovaj problem, da kamioni koji su u tranzitu prometuju autocestom, a oni pak koji voze ovuda neka voze propisanom brzinom – rekao je Kovčalija.

Nadzorne kamere

Gradonačelnica Iloka Marina Budimir kaže kako je već pokušavala riješiti ovaj problem te da se za pomoć obraćala Vukovarsko-srijemskoj županiji i Ministarstvu prometa, ali zasad bez rezultata.

– Svjesni smo toga problema, ali mi kao jedinica lokalne samouprave nemamo instrumenata da nešto napravimo s obzirom na to da je riječ o državnoj cesti. Na naš upit iz ministarstva su nam odgovorili da ne postoji alternativna prometnica i da će stoga ovako ostati. Rješenje bi bilo izgradnja Srijemske transverzale, ali taj je projekt daleko od realizacije jer se on spominje samo prigodno pred razne izbore – rekla je Budimir.

Kako bi barem koliko-toliko pomogli sugrađanima, u naseljima su postavljene kamere za nadzor prometa, ali i tu je problem jer, kako kažu mještani, one zapravo nisu u funkciji. Policija pak ne raspolaže s dovoljnim brojem ljudi kako bi imali patrole u svim naseljima.