Sutkinja Malenica uhićena je 2017., optužena 2020., optužnica još nije pravomoćna, a njezino privremeno udaljenje traje osam godina

Uhićena si 2017., optužena 2020., pet godina kasnije optužnica ti još nije pravomoćna, no sve to vrijeme, iako si privremeno udaljena s dužnosti - a to privremeno udaljenje koje traje evo osam godina produljuje se svaka tri mjeseca - primaš pola plaće. Navedeno vam se čini nemoguće? Ma moguće je u hrvatskom pravosuđu koje se osam godina nateže sa slučajem u kojem su optuženi Vesna Malenica, sutkinja Trgovačkog suda, Pero Hrkać, stečajni upravitelj i još nekoliko osoba.

Terete se da su iz stečajeva izvukli desetke milijune kuna, a o njihovoj optužnici će se, odlučivati 26. studenog na zagrebačkom Županijskom sudu. Zadnja sjednica optužnog vijeća u tom predmetu održana je u rujnu 2024. i tada je obrana tražila izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih. Optužno vijeće je taj zahtjev obrane odbio, obrana se žalila, a Visokom kaznenom sudu (VKS) je očito trebalo podosta vremena da se se te žalbe riješe. Ako optužnica kojim čudim bude potvrđena u studenom, osam godina nakon uhićenja sutkinje Malenice i ostalih, suđenje bi trebalo početi 2026. Možda.

Svi apsurdi hrvatskog pravosuđa mogu se vidjeti u ovom slučaju jer je već jednom bilo odlučeno da su dokazi čije je izdvajanje obrana opetovano tražila - zakoniti. Međutim, zbog neke pravne tehnikalije je ta odluka ukinuta, pa je optužno vijeće u rujnu lani ponovo odlučivalo o stvarima o kojima je već odlučilo.... Apsurdno je i da sutkinja Malenica i dalje radi na Trgovačkom sudu te da joj se stegovna mjera privremenog udaljenja s dužnosti produljuje svaka tri mjeseca. Državno sudbeno vijeće (DSV) je to zadnji put učinilo na sjednici u srpnju, a novo tromjesečno privremeno udaljenje sutkinje Malenice od obnašanja dužnosti je počelo teći u kolovozu. Pa će joj uskoro vjerojatno biti opet produljeno za tri mjeseca. I tako očito sve dok ne dohvati uvjete za - mirovinu....

Prema optužnici, USKOK tvrdi da su sutkinja Malenica i Hrkać godinama bili dobro uigrani tandem, jer su zajedno tijekom godina vodili niz stečajnih postupka, velikih tvrtki i banka, poput Glumina i Komercijale banke. Vođenje stečajeva bilo im je, tvrdi USKOK, pokriće za izvlačenje novca i osobno bogaćenje. Prema navodima USKOK-a, izvukli su oko 45 milijuna kuna, pri čemu su njih dvoje osobno "zaradili" oko 13 milijuna kuna. Osim njih dvoje, još su optuženi Tatjana Kušec, koja je bila Hrkačeva desna ruka, Miroslav Mitak, poduzetnik Milan Lučić, Josip Debić te tvrtka Moto sprint.

Sutkinja Malenica i Hrkać se terete da su u stečajnim postupcima koje su vodili Glumina banku oštetili za više od 20 milijuna kuna, Glumina gradnju za tri milijuna kuna, Amforu maris za 15,5 milijuna kuna, TŽV Gredelj za 1,6 milijuna kuna, te da su u još 11 stečajnih postupka te tvrtke oštetili za još 11 milijuna kuna. Hrkać se tereti i da je radnike Gredelja tražio da mu besplatno obavljaju građevinske radove na njegovim ili sutkinjinim nekretninama, a tereti se i da je nezakonito zapošljavao članove svoje obitelji, prijatelje i poznanike. Optuženici se terete da to počinili od kolovoza 2008. do studenog 2017.