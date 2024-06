Susjedi odustaju od Jadrana: U Turskoj četveročlana obitelj sedam dana ljetuje u all inclusive aranžmanu za 3000 eura

Zahvaljujući čistom Jadranskom moru, zadivljujućim obalnim mjestima i ugodnoj klimi, Hrvatska je iznimno poželjna turistička destinacija. No, s rastom popularnosti dolazi i rast cijena, pa su građani BiH, barem oni koji sebi mogu priuštiti odlazak na ljetovanje, unatoč činjenici da im je do Jadrana uglavnom potrebno nekoliko sati, počeli gledati prema drugim, povoljnijim lokacijama. Godinama unatrag priča se o visokim cijenama na hrvatskoj obali, što je mnoge Bosance i Hercegovce odvratilo od susjeda te su počeli tražiti alternativu za ljetni godišnji odmor.

Nekada je tijekom ljeta u Makarskoj bilo na tisuće turista iz BiH. A danas ih, kažu iznajmljivači, nema ni približno. Tu su sada Mađari, Talijani, Česi, oni koji sebi mogu priuštiti skupo ljetovanje. Građani BiH ne dolaze jer ne mogu sebi priuštiti ljetovanje u Hrvatskoj. Ako je prosječna mjesečna isplaćena plaća u BiH za travanj 2024. godine iznosila 1374 KM (702,5 eura), a sindikalna potrošačka košarica koju je Savez samostalnih sindikata BiH izračunao za svibanj 2024. godine iznosi 2950,10 KM (1510 eura), onda je računica jasna. Odlazak u Hrvatsku na more ne može sebi priuštiti većina građana BiH.

Četveročlana obitelj koja se odluči ovog ljeta sedmodnevni odmor provesti na Makarskoj rivijeri trebat će izdvojiti od 900 do 2500 KM (460 do 1300 eura) samo za smještaj, i to u apartmanima, dok smještaj s doručkom u hotelima trenutačno košta između 2700 i 6700 KM (1400 i 3500 eura). Ipak, na gore navedenu cijenu treba dodati i cijene hrane i pića te će samo za ručak ili večeru s pićem u restoranu biti potrebno izdvojiti minimalno 120 KM (60 eura) za četiri osobe, i to ako se odluče za tjesteninu, rižoto ili ćevape. Za nešto drugo s jelovnika, recimo ribu ili meso, potrebno je izdvojiti znatno više novca, a kad uz to dodate i kolač ili sladoled, jedan obrok za četvero košta oko 200 KM (100 eura). No, u samom jeku sezone, odnosno u srpnju i kolovozu, bit će potrebno izdvojiti i više novca za smještaj, a da cijene ove godine idu u nebo, potvrđuju i dostupne informacije na stranicama za rezervaciju smještaja na kojima se jasno vidi da je sedmodnevni smještaj za četiri osobe u srpnju i kolovozu skuplji i za nekoliko stotina maraka, pa čak i za 1000 do 2000 KM (500 do 1000 eura) u hotelima, u odnosu na lipanj.

Ovo nisu svi troškovi jer ipak nekim vidom prijevoza treba doći do Makarske. Poslije smještaja i prijevoza, na red dolaze i cijene hrane, koje su za bh. potrošače previsoke. Da nije problem u cijenama na Jadranu, vidljivo je iz objave njemačkih statističara. Naime, kako je prije desetak dana objavio Savezni ured za statistiku u Wiesbadenu, troškove hotelijerskih i gastronomskih usluga stanovnici te zemlje u Hrvatskoj plaćaju prosječno 18 posto manje nego u domovini. Dok cijene na Jadranu divljaju, bh. građani okreću se Turskoj, Tunisu ili pak Egiptu. Iz agencija kažu da prodaja aranžmana ide odlično. U Relax Toursu primjećuju da je ove godine najprivlačnija destinacija Hurgada zbog povoljnih cijena u odnosu na sadržaje koje nudi. - Slabije je zanimanje za Tursku zbog viših cijena ljetovanja, dok su bh. građani potražili jeftinije alternative, poput Egipta i Tunisa - navode iz agencije, piše pressmediabih.com.

Cijene u Turskoj približavaju se onima u Hrvatskoj. Sedmodnevno ljetovanje u Turskoj za dvije osobe košta od 3500 do 4000 KM (1800 do 2050 eura), ali Turska i dalje ima svoje stalne klijente. Visoke cijene na Jadranu u Hrvatskoj dovode do razočaranja i preusmjeravanja na povoljnije destinacije. Imelda Čengić iz Turističke agencije Sol Azur navodi da su najtraženije regije u Turskoj Antalyja i Egejska regija, dok su Hurgada u Egiptu i ljetovališta u Tunisu također vrlo popularni. Agencija je ove godine uvela i novitete poput ljetovanja u Grčkoj te MSC krstarenja s polascima iz Genove u Italiji.

- Za obiteljska ljetovanja uvjerljivo je najtraženija Turska zbog visoke razine usluge i prilagođenosti odmoru s djecom. U vrhuncu sezone cijena aranžmana za odraslu osobu kreće se od 1800 do 2000 KM (920 do 1030 eura), dok četveročlanoj obitelji za sedam dana treba oko 6000 KM (3100 eura) za all-inclusive aranžman - kaže Čengić. Cijene sedmodnevnog boravka u Egiptu i Tunisu su slične, s tim da je Tunis nešto povoljniji. Aranžmani u Tunisu koštaju oko 1300 KM (665 eura) po osobi, dok je za Egipat potrebno izdvojiti oko 1600 KM (820 eura). Grčka nudi raznolike usluge, od noćenja s doručkom do all-inclusive, s cijenama koje variraju od 1000 do 2300 KM (500 do 1200 eura) po osobi.

