Summit EU o financiranju Ukrajine: 'Orban prijeti našoj sigurnosti'

- Mađarski premijer Viktor Orban prijeti našoj sigurnosti i to je potpuno neprihvatljivo - poručio je poljski premijer Donald Tusk na ulasku na summit Europskog vijeća, koji je izvanredno sazvan kako bi se dogovorila revizija sedmogodišnjeg proračuna Europske unije u kojoj se 50 milijardi eura želi izdvojiti za dugoročno financiranje Ukrajine u obrani od ruske agresije. Orban od prosinca blokira takav dogovor, koji je prihvatljiv svim ostalim državama članicama, i na današnjem summitu mađarski je premijer pod golemim pritiskom svih ostalih država članica koje traži da popusti.

Premijer Andrej Plenković vjeruje da će se danas pronaći kompromisno rješenje, ali kaže da se razgovara i o alternativnom rješenju u slučaju da Orban ostane pri svojoj blokadi.

- Vjerujem da će se učiniti maksimalni napori da se do kompromisa dođe. Hrvatska je, kao i uvijek do sada, spremna podržati Ukrajinu i biti konstruktivna da nađemo zajedničko rješenje. Naša je ambicija da očuvamo jedinstvo Europske unije u mjeri u kojoj se to može, ali razgovara se i o alternativnoj opciji, da rješenje ne bude u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira EU, već u obliku posebnog međunarodnog sporazuma 26 država članica. Koje bi onda tim drugim putem dale potporu Ukrajini - rekao je Plenković.

Novi poljski premijer Tusk smatra da je pitanje financiranja Ukrajine iz proračuna Europske unije “egzistencijalno pitanje”, ne samo za Ukrajinu, ne samo za Poljsku, nego “za sve nas” u EU. Zbog toga Tusk zaključuje da Orbanov stav predstavlja prijetnju sigurnosti Europe.

- Želim uvjeriti sve partnere, i Orbana, da je još uvijek moguće učinkovito zaštititi Ukrajinu, ali za to nam je potrebno jedinstvo. Orban mora biti svjestan da će on biti odgovoran za crni scenarij ako nastavi s ovom igrom - poručio je Tusk na ulasku na summit.

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel objavio je na X-u fotografiju posljednjih konzultacija uoči početka summita. Mađarski premijer Orban sjedi za stolom sa skupino najvažnijih članova Europskog vijeća koji ga očito nagovaraju: njemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjdnik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Michel.