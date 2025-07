Sudovi kažnjavaju i majicu HOS-a s 300 eura, a uzvikivanje ZDS-a i 2000 eura

Entrion je posjetiteljima koncerta Marka Perkovića Thompsona poslao važne upute među kojima se našla i "Zbog sigurnosti, zabranjeno je unositi: simbole, natpise i obilježja koji potiču mržnju i netrpeljivost". Na Hipodromu će uz redarsku službu biti angažirano 6523 policajaca i o njihovu tretmanu posjetitelja ovisit će što znači citirano upozorenje, pa se može dogoditi da neki riskiraju umjesto da uživaju na koncertu, završe na zadržavanju i/ili da ih naknadno sustigne optužni prijedlog policije zbog počinjenog prekršaja. A kako sudovi tretiraju pojedina obilježja s kojima i neki posjetitelji povezuju Thompsonov koncert, istražili smo u dostupnim registrima sudskih presuda u kojima smo našli po 17 presuda Visokog prekršajnog suda i prvostupanjskih odluka, četiri pravomoćne presude jer na njih nije uložena žalba, te dvije nepravomoćne presude u odnosu na obilježja HOS-a, te uzvikivanje ili isticanje pozdrava "Za dom spremni". U nizu pravomoćnih odluka VPS ističe kako je praksa po tom pitanju dosad jedinstvena, u što smo se i sami uvjerili. Suci vrlo često u svojim presudama citiraju preporuke iz "Dokumenta dijaloga" Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima premda su bile kritizirane i s lijevog i s desnog političkog spektra o nužnosti uravnoteženja javnog interesa da se "ZDS" ne pojavljuje u javnom prostoru, s jedne strane, a s druge prava hrvatskih branitelja na poštivanje vojnih insignija sa spornim pozdravom, pod kojim su se borili u Domovinskom ratu za demokratsku Republiku Hrvatsku. Zaključeno je da bi se zato javna uporaba mogla iznimno dopustiti, ali samo pri komemoriranju branitelja koji su u Domovinskom ratu poginuli pod insignijama s ovim pozdravom.

U nekim presudama suci se pozivaju i na odluke Ustavnog suda, koji se doduše dosad nije imao prigodu očitovati o nekim prigovorima koje su okrivljenici isticali u postupcima pred redovnim sudovima. Umjesto uživanja na koncertu, nekima bi se moglo dogoditi da to vrijeme provode družeći se s policijom. Inače, "tko na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 700 do 4000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana". Moguće je da će neki poneseni atmosferom i s dojmom da su u mnoštvu zaštićeni, možda i u alkoholiziranom stanju zaključiti da im je dopušteno vikati, pjevati ili nositi što je zabranjeno. Tako je mislio jedan Zagrepčanin s gotovo dva promila alkohola u krvi koji je na tramvajskom stajalištu uzvikivao "ZDS" podižući desnu ruku u znak pozdrava svjestan da to simbolizira pozdrav korišten u NDH koji predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti te trivijalizira žrtve zločina protiv čovječnosti, a sve to u nazočnosti stotinjak građana koji su se zgražali nad njegovim porukama netrpeljivosti. Zbog toga je zadržan u policiji do otrežnjenja, a Općinski prekršajni sud u Zagrebu izrekao mu je kaznu od 2000 eura, a kako se B.J. odrekao prava na žalbu presuda je postala pravomoćna u rujnu 2023. godine.

Navijač koji je u splitskoj dvorani "Gripe" u svibnju 2023. za košarkaške utakmice "Split- Zadar" nosio majicu "HOS, za dom spremni" lani je kažnjen 300 eura te je u policiji zadržan tri sata. U vrijeme dok su se za isti prekršaj mogle izreći kazne od 20 do 150 eura, maksimalnu novčanu kaznu dobio je D.K. koji je zatečen od policije s šiltericom HOS-a. VPS je u toj presudi obrazložio da i to predstavlja remećenje javnog reda i mira jer je sudionicima mirnog okupljanja i javnog prosvjeda "zabranjeno nositi odoru, dijelove odore, odjeću, oznake ili druga obilježja kojima se poziva ili potiče na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti. Stoga su neosnovani žalbeni navodi kojima se ističe da se radi o kapi koja je dio službene odore pripadnika HOS-a", obrazložio je sud. Nije pomogao ni prigovor da "Za dom spremni" nije izričito zakonski zabranjen jer se sud pozvao na članak 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira "tko na javnom mjestu, remeti javni red i mir, izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža". VPS je zaključio da ponašanje okrivljenika na prosvjedu u organizaciji Hrvatskog novinarskog društva s obzirom da je nosio šiltericu s obilježjem HOS-a remeti javni red i mir. Sud je odbacio i žalbeni navod kako se nitko nije osjećao ugroženim jer nije bilo prijava javnosti, jer se za taj prekršaj ne traži konkretna uznemirenost javnosti, nego je bitna mogućnost nastupanja posljedica inkriminiranog ponašanja na javnom mjestu, obrazložio je VPS u vijeću Goranka Ratković, Gordana Korotaj i Kristina Gašparac Orlić.

Potonje dvije sutkinje bile su u vijeću pod predsjedanjem Roberta Završkog, a koje je u svibnju ove godine pravomoćno oslobodilo okrivljenika koji je na obilježavanju 30. obljetnice osnutka postrojbe, ispred spomenika poginulog branitelja HOS-a u zagrebačkom parku, dvaput uzviknuo "Za dom", a nazočni su uzvratili "spremni". Sudsko je vijeć pregledalo i video zapis koji je potvrđivao navode optužnog prijedloga policije. VPS je primijetio da je prvostupanjski sud polemizirao s povijesnim aspektom pozdrava "Za dom spremni" relativizirajući njegovo suvremeno značenje očito ga smatrajući dopuštenim u svim društvenim situacijama, ali VPS je pobrojao šest svojih pravomoćnih odluka od 2019. do 2025. iz kojih proizlazi da je takav stav neprihvatljiv. Ali, u ovom se slučaju radi o iznimnim okolnostima, o davanju poštovanja poginulom branitelju koji se borio pod znakovljem HOS-a pa i pod pozdravom u njihovu znakovlju. Zbog toga, u svrhu odavanja počasti braniteljima HOS-a, koji su se borili i poginuli za Republiku Hrvatsku, zahtijeva drugačiji, tolerantniji pristup. Još je dodano kako je takvo stajalište posljedica nedostatka konkretne zakonske norme koja bi jasno propisivala koja obilježja totalitarnih režima i pod kojim uvjetima bi predstavljala remećenje javnog reda. Dakako, to ne znači da svatko, bilo gdje i bilo kada, može simulirati "odavanje počasti poginulim braniteljima HOS-a". I iz sudskih presuda proizlazi da suci uzimaju u obzir sve okolnosti pojedinog slučaja pa ono što je dopušteno u jednoj prigodi ne znači da je dopušteno i u drugoj, odnosno ako je netko oslobođen optužbe ne znači da će i svi drugi biti oslobođeni.

Tako su novčanom kaznom od po 100 eura kažnjena trojica navijača Armade jer su u Rijeci izvjesili transparent "ZDS, HOS – DOMOVINI NA PONOS" s grbom HOS-a, a što su novinari snimili i objavili. Optuženi su se branili da su tako odali počast braniteljima HOS-a, a ne da bi uznemirili javnost jer to nema nikakve veze s kvinsliškom NDH. Na taj su način reagirali i na izjavu predsjednika Republike kojom je iskazao nepoštovanje prema pripadnicima HOS-a koji su u tijeku Domovinskog rata poginuli na području Jasenovca. Odbijali su i konotacija da njihov ZDS ima bilo kakve veze s ustaškom državom i režimom. Ali, i za VPS "navedeni pozdrav ima jednoznačno obilježje fašizma jer je nesporno korišten kao službeni pozdrav ustaškog pokreta i totalitarnog režima NDH". U konkretnom slučaju ne radi se o "primjerenom mjestu pijeteta vezanom za ceremoniju odavanja poštovanja braniteljima koji su poginuli za Republiku Hrvatsku boreći se pod tim pozdravom. "Naprotiv, odavanje počasti poginulim braniteljima u tom slučaju trebalo bi biti usko povezano s danom, odnosno, primjerenim mjestom obilježavanja tog događaja prema važećim protokolima, dok je nužno u ostalim slučajevima u svakom javnom prostoru izbjegavati simbole, tekstove ili obilježja koja se identificiraju s fašističkim pokretom.", obrazložio je VPS.

Ni okupljanje u organizaciji "Hrvatske autohtone stranke prava" na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, iako uredno prijavljeno, nije događaj koji bi opravdao iznimno toleriranje javne upotrebe "ZDS-a". Zbog navijačkog šala s natpisom "za dom spremni" u Splitu je okrivljenik pravomoćno kažnjen 3000 kuna (398 eura), a i neko je vrijeme zbog toga bio zadržan od policije. Ni VPS nije uvažio okrivljenikovu obranu da su njegova braća, odnosno dva bliža rođaka za taj pozdrav poginuli u Domovinskom ratu i da nije imao nikakve loše namjere niti je iskazivao ili poticao mržnju prema bilo kome. VPS to nije prihvatio kao dopustivu iznimku bez obzira na povod.

Invalid Domovinskog rata (80-postotni, vezan za invalidska kolica) kažnjen je po starom zakonu, blažem po kaznama, 100 eura, jer je ispred svoje kuće u Ivankovu na pročelju ograde od cigle, crno obojao dio cigle u obliku stiliziranog slova "U", a u unutrašnjosti slova nalazi se tzv. ustaški grb koji sadrži crnu heraldičku granatu s crvenim plamenom, te na granati "povijesno crveno bijeli grb NDH (Nezavisne države hrvatske) s prvim poljem u bijeloj boji. Isticanjem tog simbola, prema optužnom prijedlogu, vinkovačke policije veliča se ideologija i praksa ustaškog režima koji jasno nosi konotacije govora mržnje.

Okrivljenik se branio da se ne radi o ustaškom grbu niti simbolima NDH, da je on dragovoljac i pripadnik HOS-a, zamjenik zapovjednika Specijalne policije koji se borio ne smo u Hrvatskoj nego i u BiH u obrani Oraškog džepa, dok je došlo do pada Bosanskog Broda i Dervente, te d se radi o stiliziranom grbu HOS-a koji je na njegovu ogradu postavljen prije 30 godina i to nikoga nije smetalo, a u njegovu kuću su dolazili i pripadnici Specijalne policije PU vukovarsko-srijemske za obljetnica pada Vukovara i u sličnim prigodama. Sutkinja u Vinkovcima nije uvažila obranu da se isti grb nalazi na crkvi S. Marka u Zagrebu, a niti da nije zabranjeno isticanje amblema i grba HOS-a jer to kako je prikazan na ogradi nije u skladu s propisima na koje se obrana poziva. Žalba nije uložena pa je u siječnju ove godine presuda postala pravomoćna.

Jedan je izvođač "Bojne Čavoglave" 2019. pravomoćno osuđen jer je uzvikivao "Za dom", a publika je nastavljala "spremni", ali iako se branio da pjesma nije zabranjena, te je štoviše autorski zaštićena, VPS je obrazložio: "Činjenica da je okrivljenik pjesmu izvodio po zahtjevu jer je pjesmu naručio predsjednik mjesnog odbora, da je publika također uzvikivala i uzvraćala pozdrav, da su se posjetitelji dobro zabavljali na proslavi Dana domovinske zahvalnosti i da je atmosfera bila euforična, ne mogu žalitelja osloboditi odgovornosti i ne predstavljaju razloge isključenja krivnje ili protupravnosti.". Još su istakli: "Činjenica da je navedeni pozdrav dio autorskog umjetničkog djela ne mijenja činjenicu da simbolizira mržnju prema ljudima drugačije vjerske i etničke pripadnosti, manifestaciju rasističke ideologije, kao i podcjenjivanje žrtava zločina protiv čovječnosti, te da je protivan odredbi članka 39. Ustava Republike Hrvatske koji zabranjuje svako pozivanje ili poticanje na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti. Opisano ponašanje svakako doprinosi stvaranju atmosfere u kojoj se utječe na javni red i mir na način da se ohrabruje druge na izražavanje mržnje i na nasilje, odnosno stvara latentna opasnost, nelagoda i uznemirenost kod osoba koje ne spadaju u većinsku etničku ili vjersku skupinu.".

U više predmeta u kojima su prvostupanjski prekršajni suci oslobađali okrivljenike, VPS je te presude ukidao pa tako i u slučaju govora kojeg je okrivljenik držao pripadnicima HOS-a na prosvjedu udruge "Hrvatski domobran – ogranak Samobor-Sveta-Nedelja". Jedan se okrivljenik branio da je za isti prekršaj na istom mjestu pod istim okolnostima njegov kolega oslobođen, dok je on osuđen. Međutim, VPS je naknadno ukinuo oslobađajuću presudu kolegi i naložio novo suđenje. U dva slučaja prekršajni suci su i u ponovljenom postupku odnosili oslobađajuće presude koje bi VPS ponovno ukidao. Čak i kad se radilo o maloljetniku VPS je usvojio žalbu PU primorsko-goranske zbog neprihvatljivosti obrazloženja Općinskog suda u Rijeci da "vođenje postupka ne bi bilo opravdano, bez obzira na dokaze koji stoje protiv maloljetnog počinitelja prekršaja, cijeneći pri tome težinu prekršaja, osobne okolnosti i duševnu zrelost maloljetnika, a povreda društvene discipline je neznatna". VPS je ocijenio da sud nije naveo dostatne razloge za svoju odluku, obrazlažući da s obzirom na tada važeću kaznu od 20 do 150 eura ili do 30 dana zatvora, riječ je o težem prekršaju. Malodobnik je u nekoliko navrata na sav glas vikao "Za dom spremni, ajmo ustaše", podižući ruku u znak veličanja ustaša, a što su novinari snimili.