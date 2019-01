Sudarila se dva ruska vojna aviona

Dva aviona Suhoj Su-34 sudarila su se tijekom vježbe na istoku Rusije, javlja RT. Avioni su letjeli iznad Japanskog mora, potvrdilo je rusko ministarstvo obrane.

Posade zrakoplova su se katapultirale, a u tijeku je akcija traganja i spašavanja.

Spasioci su već pronašli splav za napuhavanje i jednog od pilota, unatoč što se akcija odvija u otežanim vremenskim uvjetima Vojska je izjavila da 'upućuje svjetlosne signale' timovima za spašavanje.

