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Arhiva Express

Subscribe with Google na Expressu: Političke i društvene teme iz Hrvatske i svijeta

Foto: promo
VL
Autor
promo
17.07.2026.
u 10:25

Najbolje političke priče ne zastarijevaju. S vremenom dobivaju novo značenje.

Uz registraciju putem Google Sign-Ina otključavate arhivu Expressa i neometano čitate članke starije od godinu dana - analize, intervjue i istraživačke priče koje danas pružaju još vrijedniji kontekst za razumijevanje svijeta oko nas.

Iza svake velike političke krize, izbora, međunarodnog sukoba ili promjene odnosa moći kriju se godine procesa, odluka i upozorenja koja su često prolazila ispod radara. Zato kvalitetno novinarstvo ne prestaje biti važno onoga dana kada je članak objavljen. Naprotiv, s odmakom vremena njegova vrijednost često raste jer omogućuje razumijevanje uzroka i posljedica događaja koji oblikuju sadašnjost.

U vremenu kada se informacije izmjenjuju iz minute u minutu, lako je izgubiti širu sliku. Arhiva Expressa nije tek zbirka starih tekstova, već kronologija događaja koja pomaže povezati činjenice, prepoznati obrasce i razumjeti kako su nastajale političke odluke koje danas određuju svakodnevicu.

Express je godinama pratio procese koji i danas snažno utječu na globalnu politiku. Analize uspona Donalda Trumpa, promjena unutar Europske unije, odnosa Rusije i Zapada, jačanja kineskog utjecaja ili političkih previranja u regiji danas se čitaju iz sasvim nove perspektive. Ono što je nekad bila analiza mogućih scenarija, danas je vrijedan uvid u to kako su se ti scenariji doista razvili.

Jednako vrijedi i za hrvatsku politiku. Današnji politički odnosi, odluke i sukobi često imaju korijene u događajima od prije nekoliko godina. Povratak tadašnjim intervjuima, komentarima i analizama otkriva kontinuitet političkih procesa i pomaže razumjeti zašto su se pojedini događaji razvili upravo ovako.

Kvalitetna analiza ostaje relevantna bez obzira na protok vremena jer objašnjava procese, motive i posljedice, a ne samo dnevne događaje. Upravo zato arhivski sadržaj danas ima možda i veću vrijednost nego u trenutku kada je prvi put objavljen.

U svijetu preplavljenom kratkim vijestima, objavama na društvenim mrežama i površnim informacijama, povratak provjerenim analizama pruža prijeko potreban kontekst. Povezivanjem današnjih vijesti s tekstovima nastalima prije nekoliko godina dobivamo cjelovitiju sliku i bolje razumijemo smjer u kojem se razvijaju Hrvatska, Europa i svijet.

Arhiva Expressa okuplja upravo takve sadržaje - političke analize, istraživačke priče, ekskluzivne intervjue i komentare koji i danas nude vrijedne uvide u aktualna zbivanja.

Pristup arhivi Expressa jednostavan je uz Google Sign-In. U nekoliko klikova otključajte bogatu zbirku sadržaja koji potvrđuju da najbolje političke priče ne zastarijevaju, one s vremenom postaju još važnije.

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